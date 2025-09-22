flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

5 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Skoki wzwyż" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - 5 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Skoki wzwyż" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - 5 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Skoki wzwyż" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Империя

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga16,67 g
  • Czystego srebra (0,4824 oz) 15,003 g
  • Średnica33 mm
  • RantZąbkowany
  • Nakład UNC220,583
  • Nakład PROOF119,143

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • Nominał5 rubli
  • Rok1978
  • MennicaMoskwa
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Ceny na aukcjach (13)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej 5 rubli 1978 "Olimpiada - 1980. Skoki wzwyż" ze znakiem ММД. Jest to srebrna moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy moskiewskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 7083 z aukcji A.Karamitsos International Philatelic Auctions której łączna cena osiągnęła 75 EUR. Licytacja odbyła się 19 marca 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja 5 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Skoki wzwyż" na aukcji AURORA - 28 sierpnia 2025
SprzedawcaAURORA
Data28 sierpnia 2025
StanUNC
Cena
32 $
Cena w walucie aukcji 2600 RUB
Rosja 5 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Skoki wzwyż" na aukcji AURORA - 21 sierpnia 2025
SprzedawcaAURORA
Data21 sierpnia 2025
StanMS70 NGC
Cena
Rosja 5 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Skoki wzwyż" na aukcji Numisbalt - 15 grudnia 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data15 grudnia 2024
StanBrak oceny
Cena
Rosja 5 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Skoki wzwyż" na aukcji TMAJK sro - 14 marca 2024
Rosja 5 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Skoki wzwyż" na aukcji TMAJK sro - 14 marca 2024
SprzedawcaTMAJK sro
Data14 marca 2024
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Skoki wzwyż" na aukcji BAC - 14 listopada 2023
SprzedawcaBAC
Data14 listopada 2023
StanUNC
Cena
Rosja 5 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Skoki wzwyż" na aukcji BAC - 6 czerwca 2023
SprzedawcaBAC
Data6 czerwca 2023
StanUNC
Cena
Rosja 5 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Skoki wzwyż" na aukcji BAC - 14 grudnia 2022
SprzedawcaBAC
Data14 grudnia 2022
StanUNC
Cena
Rosja 5 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Skoki wzwyż" na aukcji BAC - 6 lipca 2022
SprzedawcaBAC
Data6 lipca 2022
StanUNC
Cena
Rosja 5 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Skoki wzwyż" na aukcji Numismatica Ferrarese - 3 kwietnia 2022
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data3 kwietnia 2022
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Skoki wzwyż" na aukcji Numismatica Ferrarese - 24 października 2021
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data24 października 2021
StanBrak oceny
Cena
Rosja 5 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Skoki wzwyż" na aukcji Soler y Llach - 27 października 2017
SprzedawcaSoler y Llach
Data27 października 2017
StanAU
Cena
Rosja 5 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Skoki wzwyż" na aukcji HERVERA - 26 października 2017
SprzedawcaHERVERA
Data26 października 2017
StanUNC
Cena
Rosja 5 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Skoki wzwyż" na aukcji Russiancoin - 30 czerwca 2016
SprzedawcaRussiancoin
Data30 czerwca 2016
StanUNC
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 5 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Skoki wzwyż" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena srebrnej monety 5 rubli 1978 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem ММД "Olimpiada - 1980. Skoki wzwyż" wynosi 10 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 rubli 1978 "Olimpiada - 1980. Skoki wzwyż" z literami ММД?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 5 rubli 1978 z literami ММД "Olimpiada - 1980. Skoki wzwyż" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 rubli z datą 1978 i znakiem ММД "Olimpiada - 1980. Skoki wzwyż"?

Aby sprzedać 5 rubli 1978 ММД "Olimpiada - 1980. Skoki wzwyż", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
