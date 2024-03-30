flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

5 rubli 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Rzut młotem" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - 5 rubli 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Rzut młotem" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - 5 rubli 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Rzut młotem" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Империя

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga16,67 g
  • Czystego srebra (0,4824 oz) 15,003 g
  • Średnica33 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC201,078
  • Nakład PROOF107,928

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • Nominał5 rubli
  • Rok1979
  • MennicaMoskwa
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:25 USD
Średnia cena (PROOF):15 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 rubli 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Rzut młotem" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (14)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej 5 rubli 1979 "Olimpiada - 1980. Rzut młotem" ze znakiem ММД. Jest to srebrna moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy moskiewskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1861 z aukcji Katz Auction której łączna cena osiągnęła 36 EUR. Licytacja odbyła się 30 marca 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja 5 rubli 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Rzut młotem" na aukcji Katz - 21 września 2025
SprzedawcaKatz
Data21 września 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Rzut młotem" na aukcji AURORA - 21 sierpnia 2025
SprzedawcaAURORA
Data21 sierpnia 2025
StanMS70 NGC
Cena
Rosja 5 rubli 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Rzut młotem" na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanPROOF
Cena
19 $
Cena w walucie aukcji 18 EUR
Rosja 5 rubli 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Rzut młotem" na aukcji Katz - 29 września 2024
SprzedawcaKatz
Data29 września 2024
StanPROOF
Cena
15 $
Cena w walucie aukcji 13 EUR
Rosja 5 rubli 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Rzut młotem" na aukcji Katz - 31 marca 2024
SprzedawcaKatz
Data31 marca 2024
StanMS68 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Rzut młotem" na aukcji BAC - 26 kwietnia 2023
SprzedawcaBAC
Data26 kwietnia 2023
StanUNC
Cena
Rosja 5 rubli 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Rzut młotem" na aukcji Katz - 22 grudnia 2022
SprzedawcaKatz
Data22 grudnia 2022
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Rzut młotem" na aukcji BAC - 9 listopada 2022
SprzedawcaBAC
Data9 listopada 2022
StanUNC
Cena
Rosja 5 rubli 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Rzut młotem" na aukcji Russiancoin - 27 października 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data27 października 2022
StanPF67 ULTRA CAMEO NGC
Cena
Rosja 5 rubli 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Rzut młotem" na aukcji Katz - 8 czerwca 2022
SprzedawcaKatz
Data8 czerwca 2022
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Rzut młotem" na aukcji Numismatica Ferrarese - 24 października 2021
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data24 października 2021
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Rzut młotem" na aukcji Russiancoin - 27 kwietnia 2017
SprzedawcaRussiancoin
Data27 kwietnia 2017
StanUNC
Cena
Rosja 5 rubli 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Rzut młotem" na aukcji Russiancoin - 30 czerwca 2016
SprzedawcaRussiancoin
Data30 czerwca 2016
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Rzut młotem" na aukcji Russiancoin - 30 czerwca 2016
SprzedawcaRussiancoin
Data30 czerwca 2016
StanUNC
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 5 rubli 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Rzut młotem" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena srebrnej monety 5 rubli 1979 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem ММД "Olimpiada - 1980. Rzut młotem" wynosi 25 USD dla emisji obiegowej oraz 15 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 rubli 1979 "Olimpiada - 1980. Rzut młotem" z literami ММД?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 5 rubli 1979 z literami ММД "Olimpiada - 1980. Rzut młotem" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 rubli z datą 1979 i znakiem ММД "Olimpiada - 1980. Rzut młotem"?

Aby sprzedać 5 rubli 1979 ММД "Olimpiada - 1980. Rzut młotem", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet RosjiKatalog monet Związku Radzieckiego (ZSRR)Monety Rosji w 1979 rokuWszystkie rosyjskie monetyrosyjskie srebrne monetyrosyjskie monety o nominale 5 rubliAukcje numizmatyczne