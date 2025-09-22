flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Leningrad" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Leningrad" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Leningrad" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Russiancoin

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga16,67 g
  • Czystego srebra (0,4824 oz) 15,003 g
  • Średnica33 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC205,411
  • Nakład PROOF121,417

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • Nominał5 rubli
  • Rok1977
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:15 USD
Średnia cena (PROOF):20 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Leningrad" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (16)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej 5 rubli 1977 "Olimpiada - 1980. Leningrad" ze znakiem ЛМД. Jest to srebrna moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1778 z aukcji Numisbalt której łączna cena osiągnęła 30 EUR. Licytacja odbyła się 7 lipca 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Leningrad" na aukcji Katz - 17 sierpnia 2025
SprzedawcaKatz
Data17 sierpnia 2025
StanUNC
Cena
19 $
Cena w walucie aukcji 16 EUR
Rosja 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Leningrad" na aukcji Klondike Auction - 20 lipca 2025
Rosja 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Leningrad" na aukcji Klondike Auction - 20 lipca 2025
SprzedawcaKlondike Auction
Data20 lipca 2025
StanPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
28 $
Cena w walucie aukcji 24 EUR
Rosja 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Leningrad" na aukcji Katz - 14 stycznia 2025
SprzedawcaKatz
Data14 stycznia 2025
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Leningrad" na aukcji Katz - 26 lipca 2024
SprzedawcaKatz
Data26 lipca 2024
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Leningrad" na aukcji Katz - 4 czerwca 2024
SprzedawcaKatz
Data4 czerwca 2024
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Leningrad" na aukcji TMAJK sro - 14 marca 2024
Rosja 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Leningrad" na aukcji TMAJK sro - 14 marca 2024
SprzedawcaTMAJK sro
Data14 marca 2024
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Leningrad" na aukcji Russiancoin - 9 listopada 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data9 listopada 2023
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Leningrad" na aukcji Coinhouse - 8 października 2023
SprzedawcaCoinhouse
Data8 października 2023
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Leningrad" na aukcji Russiancoin - 27 października 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data27 października 2022
StanPF67 ULTRA CAMEO NGC
Cena
Rosja 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Leningrad" na aukcji Russiancoin - 27 października 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data27 października 2022
StanPF68 ULTRA CAMEO NGC
Cena
Rosja 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Leningrad" na aukcji Numisbalt - 3 lipca 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data3 lipca 2021
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Leningrad" na aukcji Denga1700 - 17 grudnia 2020
Rosja 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Leningrad" na aukcji Denga1700 - 17 grudnia 2020
SprzedawcaDenga1700
Data17 grudnia 2020
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Leningrad" na aukcji Numisbalt - 9 lipca 2020
SprzedawcaNumisbalt
Data9 lipca 2020
StanMS67 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Leningrad" na aukcji Coinhouse - 28 września 2019
SprzedawcaCoinhouse
Data28 września 2019
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Leningrad" na aukcji Russiancoin - 27 kwietnia 2017
SprzedawcaRussiancoin
Data27 kwietnia 2017
StanUNC
Cena
Rosja 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Leningrad" na aukcji Russiancoin - 30 czerwca 2016
SprzedawcaRussiancoin
Data30 czerwca 2016
StanUNC
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Leningrad" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena srebrnej monety 5 rubli 1977 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem ЛМД "Olimpiada - 1980. Leningrad" wynosi 15 USD dla emisji obiegowej oraz 20 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 rubli 1977 "Olimpiada - 1980. Leningrad" z literami ЛМД?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 5 rubli 1977 z literami ЛМД "Olimpiada - 1980. Leningrad" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 rubli z datą 1977 i znakiem ЛМД "Olimpiada - 1980. Leningrad"?

Aby sprzedać 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Leningrad", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet RosjiKatalog monet Związku Radzieckiego (ZSRR)Monety Rosji w 1977 rokuWszystkie rosyjskie monetyrosyjskie srebrne monetyrosyjskie monety o nominale 5 rubliAukcje numizmatyczne