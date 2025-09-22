RosjaOkres:1699-1991 1699-1991
5 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Podnoszenie ciężarów" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)
Specyfikacja
- MetalSrebro (0,900)
- Waga16,67 g
- Czystego srebra (0,4824 oz) 15,003 g
- Średnica33 mm
- RantZąbkowany
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
- Nakład UNC207,078
- Nakład PROOF107,928
Opis
- KrajRosja
- OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
- Nominał5 rubli
- Rok1979
- MennicaLeningrad
- CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety rosyjskiej 5 rubli 1979 "Olimpiada - 1980. Podnoszenie ciężarów" ze znakiem ЛМД. Jest to srebrna moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej
Gdzie sprzedać 5 rubli z datą 1979 i znakiem ЛМД "Olimpiada - 1980. Podnoszenie ciężarów"?
Aby sprzedać 5 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Podnoszenie ciężarów", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.
