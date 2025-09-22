flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

5 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Podnoszenie ciężarów" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - 5 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Podnoszenie ciężarów" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - 5 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Podnoszenie ciężarów" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Russiancoin

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga16,67 g
  • Czystego srebra (0,4824 oz) 15,003 g
  • Średnica33 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC207,078
  • Nakład PROOF107,928

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • Nominał5 rubli
  • Rok1979
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Ceny na aukcjach (3)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej 5 rubli 1979 "Olimpiada - 1980. Podnoszenie ciężarów" ze znakiem ЛМД. Jest to srebrna moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja 5 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Podnoszenie ciężarów" na aukcji TMAJK sro - 14 marca 2024
Rosja 5 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Podnoszenie ciężarów" na aukcji TMAJK sro - 14 marca 2024
SprzedawcaTMAJK sro
Data14 marca 2024
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Podnoszenie ciężarów" na aukcji Russiancoin - 27 października 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data27 października 2022
StanPF69 ULTRA CAMEO NGC
Cena
Rosja 5 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Podnoszenie ciężarów" na aukcji Russiancoin - 30 czerwca 2016
SprzedawcaRussiancoin
Data30 czerwca 2016
StanUNC
Cena

Gdzie sprzedać 5 rubli z datą 1979 i znakiem ЛМД "Olimpiada - 1980. Podnoszenie ciężarów"?

Aby sprzedać 5 rubli 1979 ЛМД "Olimpiada - 1980. Podnoszenie ciężarów", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet RosjiKatalog monet Związku Radzieckiego (ZSRR)Monety Rosji w 1979 rokuWszystkie rosyjskie monetyrosyjskie srebrne monetyrosyjskie monety o nominale 5 rubliAukcje numizmatyczne