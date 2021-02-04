flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Mińsk" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Mińsk" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Mińsk" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Auktionen Frühwald

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga16,67 g
  • Czystego srebra (0,4824 oz) 15,003 g
  • Średnica33 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC250,040
  • Nakład PROOF121,137

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • Nominał5 rubli
  • Rok1977
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:20 USD
Średnia cena (PROOF):35 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Mińsk" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (41)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej 5 rubli 1977 "Olimpiada - 1980. Mińsk" ze znakiem ЛМД. Jest to srebrna moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2295 z aukcji Numisbalt której łączna cena osiągnęła 160 EUR. Licytacja odbyła się 4 lutego 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Mińsk" na aukcji Katz - 21 września 2025
SprzedawcaKatz
Data21 września 2025
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Mińsk" na aukcji AURORA - 21 sierpnia 2025
SprzedawcaAURORA
Data21 sierpnia 2025
StanPF70 ULTRA CAMEO NGC
Cena
Rosja 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Mińsk" na aukcji Klondike Auction - 20 lipca 2025
Rosja 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Mińsk" na aukcji Klondike Auction - 20 lipca 2025
SprzedawcaKlondike Auction
Data20 lipca 2025
StanPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
37 $
Cena w walucie aukcji 32 EUR
Rosja 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Mińsk" na aukcji Numisbalt - 13 lipca 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data13 lipca 2025
StanPF69 ULTRA CAMEO NGC
Cena
49 $
Cena w walucie aukcji 42 EUR
Rosja 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Mińsk" na aukcji Katz - 19 czerwca 2025
SprzedawcaKatz
Data19 czerwca 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Mińsk" na aukcji Russiancoin - 20 lutego 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data20 lutego 2025
StanUNC
Cena
Rosja 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Mińsk" na aukcji Katz - 14 stycznia 2025
SprzedawcaKatz
Data14 stycznia 2025
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Mińsk" na aukcji Numismatica Ferrarese - 29 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data29 grudnia 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Mińsk" na aukcji Katz - 16 grudnia 2024
SprzedawcaKatz
Data16 grudnia 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Mińsk" na aukcji Numismatica Ferrarese - 1 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data1 grudnia 2024
StanUNC
Cena
Rosja 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Mińsk" na aukcji Katz - 21 listopada 2024
SprzedawcaKatz
Data21 listopada 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Mińsk" na aukcji Russiancoin - 14 listopada 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data14 listopada 2024
StanUNC
Cena
Rosja 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Mińsk" na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Mińsk" na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Mińsk" na aukcji Katz - 26 lipca 2024
SprzedawcaKatz
Data26 lipca 2024
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Mińsk" na aukcji Katz - 14 kwietnia 2024
SprzedawcaKatz
Data14 kwietnia 2024
StanPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Mińsk" na aukcji Katz - 14 kwietnia 2024
SprzedawcaKatz
Data14 kwietnia 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Mińsk" na aukcji Coins NB - 18 lutego 2024
SprzedawcaCoins NB
Data18 lutego 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Mińsk" na aukcji Frühwald - 20 stycznia 2024
SprzedawcaFrühwald
Data20 stycznia 2024
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Mińsk" na aukcji Coins NB - 16 grudnia 2023
SprzedawcaCoins NB
Data16 grudnia 2023
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Mińsk" na aukcji Pesek Auctions - 15 listopada 2023
Rosja 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Mińsk" na aukcji Pesek Auctions - 15 listopada 2023
SprzedawcaPesek Auctions
Data15 listopada 2023
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Mińsk" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena srebrnej monety 5 rubli 1977 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem ЛМД "Olimpiada - 1980. Mińsk" wynosi 20 USD dla emisji obiegowej oraz 35 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 rubli 1977 "Olimpiada - 1980. Mińsk" z literami ЛМД?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 5 rubli 1977 z literami ЛМД "Olimpiada - 1980. Mińsk" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 rubli z datą 1977 i znakiem ЛМД "Olimpiada - 1980. Mińsk"?

Aby sprzedać 5 rubli 1977 ЛМД "Olimpiada - 1980. Mińsk", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet RosjiKatalog monet Związku Radzieckiego (ZSRR)Monety Rosji w 1977 rokuWszystkie rosyjskie monetyrosyjskie srebrne monetyrosyjskie monety o nominale 5 rubliAukcje numizmatyczne