RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

5 rubli 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Gimnastyka" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - 5 rubli 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Gimnastyka" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - 5 rubli 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Gimnastyka" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Katz Auction

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga16,67 g
  • Czystego srebra (0,4824 oz) 15,003 g
  • Średnica33 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC126,220
  • Nakład PROOF95,420

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • Nominał5 rubli
  • Rok1980
  • MennicaMoskwa
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:20 USD
Średnia cena (PROOF):35 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 rubli 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Gimnastyka" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (11)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej 5 rubli 1980 "Olimpiada - 1980. Gimnastyka" ze znakiem ММД. Jest to srebrna moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy moskiewskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2099 z aukcji Katz Auction której łączna cena osiągnęła 40 EUR. Licytacja odbyła się 21 grudnia 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja 5 rubli 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Gimnastyka" na aukcji AURORA - 21 sierpnia 2025
SprzedawcaAURORA
Data21 sierpnia 2025
StanMS70 NGC
Cena
Rosja 5 rubli 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Gimnastyka" na aukcji Numisbalt - 2 kwietnia 2023
SprzedawcaNumisbalt
Data2 kwietnia 2023
StanBrak oceny
Cena
17 $
Cena w walucie aukcji 16 EUR
Rosja 5 rubli 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Gimnastyka" na aukcji Katz - 12 lutego 2023
SprzedawcaKatz
Data12 lutego 2023
StanPROOF
Cena
35 $
Cena w walucie aukcji 33 EUR
Rosja 5 rubli 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Gimnastyka" na aukcji Katz - 22 grudnia 2022
SprzedawcaKatz
Data22 grudnia 2022
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Gimnastyka" na aukcji Russiancoin - 27 października 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data27 października 2022
StanPF69 ULTRA CAMEO NGC
Cena
Rosja 5 rubli 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Gimnastyka" na aukcji Russiancoin - 27 października 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data27 października 2022
StanPF68 ULTRA CAMEO NGC
Cena
Rosja 5 rubli 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Gimnastyka" na aukcji Katz - 20 grudnia 2020
SprzedawcaKatz
Data20 grudnia 2020
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Gimnastyka" na aukcji Denga1700 - 17 grudnia 2020
SprzedawcaDenga1700
Data17 grudnia 2020
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Gimnastyka" na aukcji Katz - 4 października 2020
SprzedawcaKatz
Data4 października 2020
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Gimnastyka" na aukcji Katz - 12 lipca 2020
SprzedawcaKatz
Data12 lipca 2020
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Gimnastyka" na aukcji Russiancoin - 30 czerwca 2016
SprzedawcaRussiancoin
Data30 czerwca 2016
StanUNC
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 5 rubli 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Gimnastyka" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena srebrnej monety 5 rubli 1980 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem ММД "Olimpiada - 1980. Gimnastyka" wynosi 20 USD dla emisji obiegowej oraz 35 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 rubli 1980 "Olimpiada - 1980. Gimnastyka" z literami ММД?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 5 rubli 1980 z literami ММД "Olimpiada - 1980. Gimnastyka" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 rubli z datą 1980 i znakiem ММД "Olimpiada - 1980. Gimnastyka"?

Aby sprzedać 5 rubli 1980 ММД "Olimpiada - 1980. Gimnastyka", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
