RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

5 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Tallin" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - 5 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Tallin" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - 5 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Tallin" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Monety i medale

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga16,67 g
  • Czystego srebra (0,4824 oz) 15,003 g
  • Średnica33 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC251,562
  • Nakład PROOF122,167

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • Nominał5 rubli
  • Rok1977
  • MennicaMoskwa
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:6 USD
Średnia cena (PROOF):30 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Tallin" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (19)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej 5 rubli 1977 "Olimpiada - 1980. Tallin" ze znakiem ММД. Jest to srebrna moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy moskiewskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2871 z aukcji Katz Auction której łączna cena osiągnęła 55 EUR. Licytacja odbyła się 25 października 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja 5 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Tallin" na aukcji Klondike Auction - 20 lipca 2025
Rosja 5 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Tallin" na aukcji Klondike Auction - 20 lipca 2025
SprzedawcaKlondike Auction
Data20 lipca 2025
StanPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
49 $
Cena w walucie aukcji 42 EUR
Rosja 5 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Tallin" na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
59 $
Cena w walucie aukcji 55 EUR
Rosja 5 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Tallin" na aukcji Katz - 14 kwietnia 2024
SprzedawcaKatz
Data14 kwietnia 2024
StanPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja 5 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Tallin" na aukcji Katz - 31 marca 2024
SprzedawcaKatz
Data31 marca 2024
StanPF65 ULTRA CAMEO NGC
Cena
Rosja 5 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Tallin" na aukcji Frühwald - 20 stycznia 2024
SprzedawcaFrühwald
Data20 stycznia 2024
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Tallin" na aukcji BAC - 20 września 2023
SprzedawcaBAC
Data20 września 2023
StanUNC
Cena
Rosja 5 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Tallin" na aukcji BAC - 29 marca 2023
SprzedawcaBAC
Data29 marca 2023
StanUNC
Cena
Rosja 5 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Tallin" na aukcji Katz - 22 grudnia 2022
SprzedawcaKatz
Data22 grudnia 2022
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Tallin" na aukcji BAC - 5 października 2022
SprzedawcaBAC
Data5 października 2022
StanUNC
Cena
Rosja 5 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Tallin" na aukcji BAC - 11 maja 2022
SprzedawcaBAC
Data11 maja 2022
StanUNC
Cena
Rosja 5 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Tallin" na aukcji Numismatica Ferrarese - 3 kwietnia 2022
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data3 kwietnia 2022
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Tallin" na aukcji Katz - 20 marca 2022
SprzedawcaKatz
Data20 marca 2022
StanPF65 ULTRA CAMEO NGC
Cena
Rosja 5 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Tallin" na aukcji Numismatica Ferrarese - 26 grudnia 2021
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data26 grudnia 2021
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Tallin" na aukcji Numismatica Ferrarese - 24 października 2021
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data24 października 2021
StanBrak oceny
Cena
Rosja 5 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Tallin" na aukcji Numismatica Ferrarese - 4 sierpnia 2021
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data4 sierpnia 2021
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Tallin" na aukcji Numismatica Ferrarese - 14 marca 2021
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data14 marca 2021
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Tallin" na aukcji Soler y Llach - 27 października 2017
SprzedawcaSoler y Llach
Data27 października 2017
StanAU
Cena
Rosja 5 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Tallin" na aukcji HERVERA - 26 października 2017
SprzedawcaHERVERA
Data26 października 2017
StanUNC
Cena
Rosja 5 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Tallin" na aukcji Russiancoin - 30 czerwca 2016
SprzedawcaRussiancoin
Data30 czerwca 2016
StanUNC
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 5 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Tallin" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena srebrnej monety 5 rubli 1977 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem ММД "Olimpiada - 1980. Tallin" wynosi 6 USD dla emisji obiegowej oraz 30 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 rubli 1977 "Olimpiada - 1980. Tallin" z literami ММД?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 5 rubli 1977 z literami ММД "Olimpiada - 1980. Tallin" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 rubli z datą 1977 i znakiem ММД "Olimpiada - 1980. Tallin"?

Aby sprzedać 5 rubli 1977 ММД "Olimpiada - 1980. Tallin", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
