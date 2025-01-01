flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

Pamiątkowe srebrne 3 ruble Związku Radzieckiego (ZSRR) - Rosja

3 ruble 1988

Katedra św. Zofii
RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży
1988ММД35,000181
3 ruble 1988

Srebrenik Włodzimierza
RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży
1988ЛМД35,000174
3 ruble 1989

Moskiewski Kreml
RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży
1989ММД40,0001112
3 ruble 1989

Pierwsze ogólnorosyjskie monety
RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży
1989ЛМД40,000174
3 ruble 1990

Flota Piotra Wielkiego
RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży
1990ММД40,000177
3 ruble 1990

Twierdza Pietropawłowska
RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży
1990ЛМД40,000171
3 ruble 1990

Światowy Szczyt dla Dzieci w Nowym Jorku
RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży
1990ЛМД20,000147
3 ruble 1990

Ekspedycja J. Cooka
RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży
1990ЛМД25,000141
3 ruble 1991

Duży Teatr
RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży
1991ЛМД40,000270
3 ruble 1991

Łuk Triumfalny
RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży
1991ММД40,0003102
3 ruble 1991

Fort Ross
RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży
1991ЛМД25,000141
3 ruble 1991

Pomnik Gagarina
RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży
1991ЛМД35,000050
