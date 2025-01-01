RosjaOkres:1699-1991 1699-1991
Pamiątkowe srebrne 3 ruble Związku Radzieckiego (ZSRR) - Rosja
3 ruble 1988Katedra św. Zofii
RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży1988ММД35,000181
3 ruble 1988Srebrenik Włodzimierza
RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży1988ЛМД35,000174
3 ruble 1989Moskiewski Kreml
RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży1989ММД40,0001112
3 ruble 1989Pierwsze ogólnorosyjskie monety
RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży1989ЛМД40,000174
3 ruble 1990Flota Piotra Wielkiego
RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży1990ММД40,000177
3 ruble 1990Twierdza Pietropawłowska
RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży1990ЛМД40,000171
3 ruble 1990Światowy Szczyt dla Dzieci w Nowym Jorku
RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży1990ЛМД20,000147
3 ruble 1990Ekspedycja J. Cooka
RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży1990ЛМД25,000141
3 ruble 1991Duży Teatr
RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży1991ЛМД40,000270
3 ruble 1991Łuk Triumfalny
RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży1991ММД40,0003102
3 ruble 1991Fort Ross
RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży1991ЛМД25,000141
3 ruble 1991Pomnik Gagarina
RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży1991ЛМД35,000050
