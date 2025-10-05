flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

3 ruble 1990 ЛМД "Ekspedycja J. Cooka" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - 3 ruble 1990 ЛМД "Ekspedycja J. Cooka" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - 3 ruble 1990 ЛМД "Ekspedycja J. Cooka" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Katz Auction

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga34,56 g
  • Czystego srebra (1 oz) 31,104 g
  • Średnica39 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC25,000

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • Nominał3 ruble
  • Rok1990
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:40 USD
Średnia cena (PROOF):45 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 3 ruble 1990 ЛМД "Ekspedycja J. Cooka" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (40)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej 3 ruble 1990 "Ekspedycja J. Cooka" ze znakiem ЛМД. Jest to srebrna moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 500 z aukcji Rare Coins której łączna cena osiągnęła 1950 USD. Licytacja odbyła się 22 października 2016.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Ekspedycja J. Cooka" na aukcji Numisbalt - 13 lipca 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data13 lipca 2025
StanBrak oceny
Cena
40 $
Cena w walucie aukcji 34 EUR
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Ekspedycja J. Cooka" na aukcji Coins.ee - 15 czerwca 2025
SprzedawcaCoins.ee
Data15 czerwca 2025
StanBrak oceny
Cena
46 $
Cena w walucie aukcji 40 EUR
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Ekspedycja J. Cooka" na aukcji Numisbalt - 8 czerwca 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data8 czerwca 2025
StanBrak oceny
Cena
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Ekspedycja J. Cooka" na aukcji Numisbalt - 13 kwietnia 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data13 kwietnia 2025
StanBrak oceny
Cena
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Ekspedycja J. Cooka" na aukcji Rio de la Plata - 13 grudnia 2024
SprzedawcaRio de la Plata
Data13 grudnia 2024
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Ekspedycja J. Cooka" na aukcji Numisbalt - 11 lutego 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data11 lutego 2024
StanBrak oceny
Cena
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Ekspedycja J. Cooka" na aukcji Numisbalt - 1 października 2023
SprzedawcaNumisbalt
Data1 października 2023
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Ekspedycja J. Cooka" na aukcji Katz - 31 sierpnia 2023
SprzedawcaKatz
Data31 sierpnia 2023
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Ekspedycja J. Cooka" na aukcji BAC - 29 marca 2023
SprzedawcaBAC
Data29 marca 2023
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Ekspedycja J. Cooka" na aukcji Katz - 23 marca 2023
SprzedawcaKatz
Data23 marca 2023
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Ekspedycja J. Cooka" na aukcji Rare Coins - 21 grudnia 2022
SprzedawcaRare Coins
Data21 grudnia 2022
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Ekspedycja J. Cooka" na aukcji Numisbalt - 11 grudnia 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data11 grudnia 2022
StanBrak oceny
Cena
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Ekspedycja J. Cooka" na aukcji CHS Basel Numismatics - 11 grudnia 2022
SprzedawcaCHS Basel Numismatics
Data11 grudnia 2022
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Ekspedycja J. Cooka" na aukcji Coins NB - 26 listopada 2022
SprzedawcaCoins NB
Data26 listopada 2022
StanUNC
Cena
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Ekspedycja J. Cooka" na aukcji CHS Basel Numismatics - 12 listopada 2022
SprzedawcaCHS Basel Numismatics
Data12 listopada 2022
StanPROOF
Cena
Cena
SprzedawcaCoins NB
Data15 października 2022
StanPF69 NGC
Cena
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Ekspedycja J. Cooka" na aukcji BAC - 5 października 2022
SprzedawcaBAC
Data5 października 2022
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Ekspedycja J. Cooka" na aukcji Coins NB - 10 września 2022
SprzedawcaCoins NB
Data10 września 2022
StanBrak oceny
Cena
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Ekspedycja J. Cooka" na aukcji Numisbalt - 21 maja 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data21 maja 2022
StanPF68 ULTRA CAMEO NGC
Cena
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Ekspedycja J. Cooka" na aukcji BAC - 11 maja 2022
SprzedawcaBAC
Data11 maja 2022
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Ekspedycja J. Cooka" na aukcji Katz - 29 grudnia 2021
SprzedawcaKatz
Data29 grudnia 2021
StanPROOF
Cena
Gdzie kupić?
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Ekspedycja J. Cooka" na aukcji Rauch - 5 października 2025
SprzedawcaRauch
Data5 października 2025
StanUNC
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 3 ruble 1990 ЛМД "Ekspedycja J. Cooka" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena srebrnej monety 3 ruble 1990 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem ЛМД "Ekspedycja J. Cooka" wynosi 40 USD dla emisji obiegowej oraz 45 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 3 ruble 1990 "Ekspedycja J. Cooka" z literami ЛМД?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 3 ruble 1990 z literami ЛМД "Ekspedycja J. Cooka" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 3 ruble z datą 1990 i znakiem ЛМД "Ekspedycja J. Cooka"?

Aby sprzedać 3 ruble 1990 ЛМД "Ekspedycja J. Cooka", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
