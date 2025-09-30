flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

3 ruble 1991 ММД "Łuk Triumfalny" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - 3 ruble 1991 ММД "Łuk Triumfalny" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - 3 ruble 1991 ММД "Łuk Triumfalny" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Empire

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga34,56 g
  • Czystego srebra (1 oz) 31,104 g
  • Średnica39 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC40,000

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • Nominał3 ruble
  • Rok1991
  • MennicaMoskwa
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:45 USD
Średnia cena (PROOF):100 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 3 ruble 1991 ММД "Łuk Triumfalny" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (99)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej 3 ruble 1991 "Łuk Triumfalny" ze znakiem ММД. Jest to srebrna moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy moskiewskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1285 z aukcji Numismatica Ferrarese której łączna cena osiągnęła 1200 EUR. Licytacja odbyła się 26 grudnia 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja 3 ruble 1991 ММД "Łuk Triumfalny" na aukcji Russiancoin - 18 września 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data18 września 2025
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1991 ММД "Łuk Triumfalny" na aukcji Russiancoin - 21 sierpnia 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data21 sierpnia 2025
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1991 ММД "Łuk Triumfalny" na aukcji AURORA - 21 sierpnia 2025
SprzedawcaAURORA
Data21 sierpnia 2025
StanPF70 ULTRA CAMEO NGC
Cena
652 $
Cena w walucie aukcji 52500 RUB
Rosja 3 ruble 1991 ММД "Łuk Triumfalny" na aukcji Russiancoin - 24 lipca 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data24 lipca 2025
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1991 ММД "Łuk Triumfalny" na aukcji Numisbalt - 13 lipca 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data13 lipca 2025
StanBrak oceny
Cena
Rosja 3 ruble 1991 ММД "Łuk Triumfalny" na aukcji Russiancoin - 26 czerwca 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data26 czerwca 2025
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1991 ММД "Łuk Triumfalny" na aukcji Coins.ee - 15 czerwca 2025
Rosja 3 ruble 1991 ММД "Łuk Triumfalny" na aukcji Coins.ee - 15 czerwca 2025
SprzedawcaCoins.ee
Data15 czerwca 2025
StanBrak oceny
Cena
46 $
Cena w walucie aukcji 40 EUR
Rosja 3 ruble 1991 ММД "Łuk Triumfalny" na aukcji Numisbalt - 8 czerwca 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data8 czerwca 2025
StanBrak oceny
Cena
Rosja 3 ruble 1991 ММД "Łuk Triumfalny" na aukcji COINSTORE - 1 czerwca 2025
Rosja 3 ruble 1991 ММД "Łuk Triumfalny" na aukcji COINSTORE - 1 czerwca 2025
SprzedawcaCOINSTORE
Data1 czerwca 2025
StanPF68 ULTRA CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1991 ММД "Łuk Triumfalny" na aukcji Klondike Auction - 25 maja 2025
SprzedawcaKlondike Auction
Data25 maja 2025
StanPF69 ULTRA CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1991 ММД "Łuk Triumfalny" na aukcji WCN - 17 kwietnia 2025
SprzedawcaWCN
Data17 kwietnia 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1991 ММД "Łuk Triumfalny" na aukcji Numisbalt - 13 kwietnia 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data13 kwietnia 2025
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1991 ММД "Łuk Triumfalny" na aukcji WCN - 3 kwietnia 2025
SprzedawcaWCN
Data3 kwietnia 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1991 ММД "Łuk Triumfalny" na aukcji MS67 - 13 marca 2025
SprzedawcaMS67
Data13 marca 2025
StanPF69 ULTRA CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1991 ММД "Łuk Triumfalny" na aukcji Numisbalt - 9 marca 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data9 marca 2025
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1991 ММД "Łuk Triumfalny" na aukcji Katz - 21 listopada 2024
SprzedawcaKatz
Data21 listopada 2024
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1991 ММД "Łuk Triumfalny" na aukcji WCN - 5 września 2024
SprzedawcaWCN
Data5 września 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1991 ММД "Łuk Triumfalny" na aukcji Numisbalt - 1 września 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data1 września 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1991 ММД "Łuk Triumfalny" na aukcji Katz - 30 sierpnia 2024
SprzedawcaKatz
Data30 sierpnia 2024
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1991 ММД "Łuk Triumfalny" na aukcji WCN - 8 sierpnia 2024
SprzedawcaWCN
Data8 sierpnia 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1991 ММД "Łuk Triumfalny" na aukcji Katz - 26 lipca 2024
SprzedawcaKatz
Data26 lipca 2024
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Rosja 3 ruble 1991 ММД "Łuk Triumfalny" na aukcji Hermes Auctions - 30 września 2025
SprzedawcaHermes Auctions
Data30 września 2025
StanPROOF
Do aukcji
Rosja 3 ruble 1991 ММД "Łuk Triumfalny" na aukcji Rauch - 5 października 2025
SprzedawcaRauch
Data5 października 2025
StanUNC
Do aukcji
Rosja 3 ruble 1991 ММД "Łuk Triumfalny" na aukcji GINZA - 11 października 2025
SprzedawcaGINZA
Data11 października 2025
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 3 ruble 1991 ММД "Łuk Triumfalny" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena srebrnej monety 3 ruble 1991 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem ММД "Łuk Triumfalny" wynosi 45 USD dla emisji obiegowej oraz 100 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 3 ruble 1991 "Łuk Triumfalny" z literami ММД?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 3 ruble 1991 z literami ММД "Łuk Triumfalny" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 3 ruble z datą 1991 i znakiem ММД "Łuk Triumfalny"?

Aby sprzedać 3 ruble 1991 ММД "Łuk Triumfalny", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet RosjiKatalog monet Związku Radzieckiego (ZSRR)Monety Rosji w 1991 rokuWszystkie rosyjskie monetyrosyjskie srebrne monetyrosyjskie monety o nominale 3 rubleAukcje numizmatyczne