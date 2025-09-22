flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

3 ruble 1989 ЛМД "Pierwsze ogólnorosyjskie monety" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - 3 ruble 1989 ЛМД "Pierwsze ogólnorosyjskie monety" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - 3 ruble 1989 ЛМД "Pierwsze ogólnorosyjskie monety" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: H.D. Rauch

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga34,56 g
  • Czystego srebra (1 oz) 31,104 g
  • Średnica39 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC40,000

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • Nominał3 ruble
  • Rok1989
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:45 USD
Średnia cena (PROOF):110 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 3 ruble 1989 ЛМД "Pierwsze ogólnorosyjskie monety" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (73)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej 3 ruble 1989 "Pierwsze ogólnorosyjskie monety" ze znakiem ЛМД. Jest to srebrna moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 791 z aukcji Olivier Chaponnière & Hess-Divo AG której łączna cena osiągnęła 2500 CHF. Licytacja odbyła się 23 maja 2011.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja 3 ruble 1989 ЛМД "Pierwsze ogólnorosyjskie monety" na aukcji Istra Numizmatika - 14 września 2025
Rosja 3 ruble 1989 ЛМД "Pierwsze ogólnorosyjskie monety" na aukcji Istra Numizmatika - 14 września 2025
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data14 września 2025
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1989 ЛМД "Pierwsze ogólnorosyjskie monety" na aukcji Знак - 13 września 2025
Rosja 3 ruble 1989 ЛМД "Pierwsze ogólnorosyjskie monety" na aukcji Знак - 13 września 2025
SprzedawcaЗнак
Data13 września 2025
StanPROOF
Cena
96 $
Cena w walucie aukcji 8000 RUB
Rosja 3 ruble 1989 ЛМД "Pierwsze ogólnorosyjskie monety" na aukcji AURORA - 21 sierpnia 2025
SprzedawcaAURORA
Data21 sierpnia 2025
StanPF70 ULTRA CAMEO NGC
Cena
714 $
Cena w walucie aukcji 57500 RUB
Rosja 3 ruble 1989 ЛМД "Pierwsze ogólnorosyjskie monety" na aukcji Katz - 17 sierpnia 2025
SprzedawcaKatz
Data17 sierpnia 2025
StanPROOF
Cena
******
******
Rosja 3 ruble 1989 ЛМД "Pierwsze ogólnorosyjskie monety" na aukcji BAC - 29 lipca 2025
SprzedawcaBAC
Data29 lipca 2025
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1989 ЛМД "Pierwsze ogólnorosyjskie monety" na aukcji Numisbalt - 13 lipca 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data13 lipca 2025
StanBrak oceny
Cena
******
******
Rosja 3 ruble 1989 ЛМД "Pierwsze ogólnorosyjskie monety" na aukcji Katz - 10 lipca 2025
SprzedawcaKatz
Data10 lipca 2025
StanPROOF
Cena
******
******
Rosja 3 ruble 1989 ЛМД "Pierwsze ogólnorosyjskie monety" na aukcji Katz - 19 czerwca 2025
SprzedawcaKatz
Data19 czerwca 2025
StanPROOF
Cena
******
******
Rosja 3 ruble 1989 ЛМД "Pierwsze ogólnorosyjskie monety" na aukcji Coins.ee - 15 czerwca 2025
Rosja 3 ruble 1989 ЛМД "Pierwsze ogólnorosyjskie monety" na aukcji Coins.ee - 15 czerwca 2025
SprzedawcaCoins.ee
Data15 czerwca 2025
StanBrak oceny
Cena
******
******
Rosja 3 ruble 1989 ЛМД "Pierwsze ogólnorosyjskie monety" na aukcji Numisbalt - 8 czerwca 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data8 czerwca 2025
StanBrak oceny
Cena
Rosja 3 ruble 1989 ЛМД "Pierwsze ogólnorosyjskie monety" na aukcji San Martino - 8 czerwca 2025
Rosja 3 ruble 1989 ЛМД "Pierwsze ogólnorosyjskie monety" na aukcji San Martino - 8 czerwca 2025
SprzedawcaSan Martino
Data8 czerwca 2025
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1989 ЛМД "Pierwsze ogólnorosyjskie monety" na aukcji Istra Numizmatika - 1 czerwca 2025
Rosja 3 ruble 1989 ЛМД "Pierwsze ogólnorosyjskie monety" na aukcji Istra Numizmatika - 1 czerwca 2025
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data1 czerwca 2025
StanPROOF
Cena
******
******
Rosja 3 ruble 1989 ЛМД "Pierwsze ogólnorosyjskie monety" na aukcji Numisbalt - 13 kwietnia 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data13 kwietnia 2025
StanBrak oceny
Cena
******
******
Rosja 3 ruble 1989 ЛМД "Pierwsze ogólnorosyjskie monety" na aukcji Знак - 15 marca 2025
Rosja 3 ruble 1989 ЛМД "Pierwsze ogólnorosyjskie monety" na aukcji Знак - 15 marca 2025
SprzedawcaЗнак
Data15 marca 2025
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1989 ЛМД "Pierwsze ogólnorosyjskie monety" na aukcji Numisbalt - 9 marca 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data9 marca 2025
StanBrak oceny
Cena
******
******
Rosja 3 ruble 1989 ЛМД "Pierwsze ogólnorosyjskie monety" na aukcji Rare Coins - 5 marca 2025
SprzedawcaRare Coins
Data5 marca 2025
StanPROOF
Cena
******
******
Rosja 3 ruble 1989 ЛМД "Pierwsze ogólnorosyjskie monety" na aukcji Katz - 12 lutego 2025
SprzedawcaKatz
Data12 lutego 2025
StanPROOF
Cena
******
******
Rosja 3 ruble 1989 ЛМД "Pierwsze ogólnorosyjskie monety" na aukcji Numisbalt - 9 lutego 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data9 lutego 2025
StanBrak oceny
Cena
******
******
Rosja 3 ruble 1989 ЛМД "Pierwsze ogólnorosyjskie monety" na aukcji Istra Numizmatika - 10 listopada 2024
Rosja 3 ruble 1989 ЛМД "Pierwsze ogólnorosyjskie monety" na aukcji Istra Numizmatika - 10 listopada 2024
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data10 listopada 2024
StanPROOF
Cena
******
******
Rosja 3 ruble 1989 ЛМД "Pierwsze ogólnorosyjskie monety" na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanPROOF
Cena
******
******
Rosja 3 ruble 1989 ЛМД "Pierwsze ogólnorosyjskie monety" na aukcji Katz - 29 września 2024
SprzedawcaKatz
Data29 września 2024
StanPROOF
Cena
******
******
Gdzie kupić?
Rosja 3 ruble 1989 ЛМД "Pierwsze ogólnorosyjskie monety" na aukcji Rauch - 5 października 2025
SprzedawcaRauch
Data5 października 2025
StanUNC
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 3 ruble 1989 ЛМД "Pierwsze ogólnorosyjskie monety" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena srebrnej monety 3 ruble 1989 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem ЛМД "Pierwsze ogólnorosyjskie monety" wynosi 45 USD dla emisji obiegowej oraz 110 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 3 ruble 1989 "Pierwsze ogólnorosyjskie monety" z literami ЛМД?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 3 ruble 1989 z literami ЛМД "Pierwsze ogólnorosyjskie monety" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 3 ruble z datą 1989 i znakiem ЛМД "Pierwsze ogólnorosyjskie monety"?

Aby sprzedać 3 ruble 1989 ЛМД "Pierwsze ogólnorosyjskie monety", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

