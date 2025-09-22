flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

3 ruble 1991 ЛМД "Pomnik Gagarina" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - 3 ruble 1991 ЛМД "Pomnik Gagarina" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - 3 ruble 1991 ЛМД "Pomnik Gagarina" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: AURORA

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga34,56 g
  • Czystego srebra (1 oz) 31,104 g
  • Średnica39 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC35,000

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • Nominał3 ruble
  • Rok1991
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:50 USD
Średnia cena (PROOF):65 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 3 ruble 1991 ЛМД "Pomnik Gagarina" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (50)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej 3 ruble 1991 "Pomnik Gagarina" ze znakiem ЛМД. Jest to srebrna moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 90035 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 550 USD. Licytacja odbyła się 13 lutego 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja 3 ruble 1991 ЛМД "Pomnik Gagarina" na aukcji Numisbalt - 7 września 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data7 września 2025
StanBrak oceny
Cena
59 $
Cena w walucie aukcji 50 EUR
Rosja 3 ruble 1991 ЛМД "Pomnik Gagarina" na aukcji Numisbalt - 13 lipca 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data13 lipca 2025
StanBrak oceny
Cena
54 $
Cena w walucie aukcji 46 EUR
Rosja 3 ruble 1991 ЛМД "Pomnik Gagarina" na aukcji Katz - 10 lipca 2025
SprzedawcaKatz
Data10 lipca 2025
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1991 ЛМД "Pomnik Gagarina" na aukcji Coins.ee - 15 czerwca 2025
Rosja 3 ruble 1991 ЛМД "Pomnik Gagarina" na aukcji Coins.ee - 15 czerwca 2025
SprzedawcaCoins.ee
Data15 czerwca 2025
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1991 ЛМД "Pomnik Gagarina" na aukcji Numisbalt - 8 czerwca 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data8 czerwca 2025
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1991 ЛМД "Pomnik Gagarina" na aukcji Numisbalt - 13 kwietnia 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data13 kwietnia 2025
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1991 ЛМД "Pomnik Gagarina" na aukcji Numismatica Ferrarese - 30 marca 2025
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data30 marca 2025
StanAU
Cena
Rosja 3 ruble 1991 ЛМД "Pomnik Gagarina" na aukcji Katz - 12 lutego 2025
SprzedawcaKatz
Data12 lutego 2025
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1991 ЛМД "Pomnik Gagarina" na aukcji Rio de la Plata - 13 grudnia 2024
SprzedawcaRio de la Plata
Data13 grudnia 2024
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1991 ЛМД "Pomnik Gagarina" na aukcji Numisbalt - 17 listopada 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data17 listopada 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1991 ЛМД "Pomnik Gagarina" na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1991 ЛМД "Pomnik Gagarina" na aukcji Coins.ee - 6 października 2024
Rosja 3 ruble 1991 ЛМД "Pomnik Gagarina" na aukcji Coins.ee - 6 października 2024
SprzedawcaCoins.ee
Data6 października 2024
StanPF67 ULTRA CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1991 ЛМД "Pomnik Gagarina" na aukcji Numismatica Ferrarese - 29 września 2024
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data29 września 2024
StanAU
Cena
Rosja 3 ruble 1991 ЛМД "Pomnik Gagarina" na aukcji Numisbalt - 1 września 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data1 września 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1991 ЛМД "Pomnik Gagarina" na aukcji Katz - 26 lipca 2024
SprzedawcaKatz
Data26 lipca 2024
StanPF30
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1991 ЛМД "Pomnik Gagarina" na aukcji Numisbalt - 9 czerwca 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data9 czerwca 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1991 ЛМД "Pomnik Gagarina" na aukcji Katz - 14 kwietnia 2024
SprzedawcaKatz
Data14 kwietnia 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1991 ЛМД "Pomnik Gagarina" na aukcji Numisbalt - 7 kwietnia 2024
Rosja 3 ruble 1991 ЛМД "Pomnik Gagarina" na aukcji Numisbalt - 7 kwietnia 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data7 kwietnia 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1991 ЛМД "Pomnik Gagarina" na aukcji Numisbalt - 10 marca 2024
Rosja 3 ruble 1991 ЛМД "Pomnik Gagarina" na aukcji Numisbalt - 10 marca 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data10 marca 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1991 ЛМД "Pomnik Gagarina" na aukcji Numisbalt - 11 lutego 2024
Rosja 3 ruble 1991 ЛМД "Pomnik Gagarina" na aukcji Numisbalt - 11 lutego 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data11 lutego 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1991 ЛМД "Pomnik Gagarina" na aukcji Numisbalt - 10 grudnia 2023
SprzedawcaNumisbalt
Data10 grudnia 2023
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 3 ruble 1991 ЛМД "Pomnik Gagarina" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena srebrnej monety 3 ruble 1991 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem ЛМД "Pomnik Gagarina" wynosi 50 USD dla emisji obiegowej oraz 65 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 3 ruble 1991 "Pomnik Gagarina" z literami ЛМД?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 3 ruble 1991 z literami ЛМД "Pomnik Gagarina" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 3 ruble z datą 1991 i znakiem ЛМД "Pomnik Gagarina"?

Aby sprzedać 3 ruble 1991 ЛМД "Pomnik Gagarina", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet RosjiKatalog monet Związku Radzieckiego (ZSRR)Monety Rosji w 1991 rokuWszystkie rosyjskie monetyrosyjskie srebrne monetyrosyjskie monety o nominale 3 rubleAukcje numizmatyczne