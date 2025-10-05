flag
Rosja

3 ruble 1989 ММД "Moskiewski Kreml" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - 3 ruble 1989 ММД "Moskiewski Kreml" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - 3 ruble 1989 ММД "Moskiewski Kreml" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Coins and Medals

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga34,56 g
  • Czystego srebra (1 oz) 31,104 g
  • Średnica39 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC40,000

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • Nominał3 ruble
  • Rok1989
  • MennicaMoskwa
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:45 USD
Średnia cena (PROOF):65 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 3 ruble 1989 ММД "Moskiewski Kreml" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (111)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej 3 ruble 1989 "Moskiewski Kreml" ze znakiem ММД. Jest to srebrna moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy moskiewskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 158 z aukcji Rare Coins której łączna cena osiągnęła 430 000 RUB. Licytacja odbyła się 25 lutego 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja 3 ruble 1989 ММД "Moskiewski Kreml" na aukcji Istra Numizmatika - 14 września 2025
Rosja 3 ruble 1989 ММД "Moskiewski Kreml" na aukcji Istra Numizmatika - 14 września 2025
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data14 września 2025
StanPROOF
Cena
35 $
Cena w walucie aukcji 30 EUR
Rosja 3 ruble 1989 ММД "Moskiewski Kreml" na aukcji RedSquare - 13 września 2025
Rosja 3 ruble 1989 ММД "Moskiewski Kreml" na aukcji RedSquare - 13 września 2025
SprzedawcaRedSquare
Data13 września 2025
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1989 ММД "Moskiewski Kreml" na aukcji Numisbalt - 7 września 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data7 września 2025
StanBrak oceny
Cena
59 $
Cena w walucie aukcji 50 EUR
Rosja 3 ruble 1989 ММД "Moskiewski Kreml" na aukcji Katz - 17 sierpnia 2025
SprzedawcaKatz
Data17 sierpnia 2025
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1989 ММД "Moskiewski Kreml" na aukcji RedSquare - 16 sierpnia 2025
Rosja 3 ruble 1989 ММД "Moskiewski Kreml" na aukcji RedSquare - 16 sierpnia 2025
SprzedawcaRedSquare
Data16 sierpnia 2025
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1989 ММД "Moskiewski Kreml" na aukcji BAC - 29 lipca 2025
SprzedawcaBAC
Data29 lipca 2025
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1989 ММД "Moskiewski Kreml" na aukcji RedSquare - 19 lipca 2025
Rosja 3 ruble 1989 ММД "Moskiewski Kreml" na aukcji RedSquare - 19 lipca 2025
SprzedawcaRedSquare
Data19 lipca 2025
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1989 ММД "Moskiewski Kreml" na aukcji RedSquare - 21 czerwca 2025
Rosja 3 ruble 1989 ММД "Moskiewski Kreml" na aukcji RedSquare - 21 czerwca 2025
SprzedawcaRedSquare
Data21 czerwca 2025
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1989 ММД "Moskiewski Kreml" na aukcji Coins.ee - 15 czerwca 2025
Rosja 3 ruble 1989 ММД "Moskiewski Kreml" na aukcji Coins.ee - 15 czerwca 2025
SprzedawcaCoins.ee
Data15 czerwca 2025
StanBrak oceny
Cena
Rosja 3 ruble 1989 ММД "Moskiewski Kreml" na aukcji Numisbalt - 8 czerwca 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data8 czerwca 2025
StanBrak oceny
Cena
Rosja 3 ruble 1989 ММД "Moskiewski Kreml" na aukcji San Martino - 8 czerwca 2025
Rosja 3 ruble 1989 ММД "Moskiewski Kreml" na aukcji San Martino - 8 czerwca 2025
SprzedawcaSan Martino
Data8 czerwca 2025
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1989 ММД "Moskiewski Kreml" na aukcji Istra Numizmatika - 1 czerwca 2025
Rosja 3 ruble 1989 ММД "Moskiewski Kreml" na aukcji Istra Numizmatika - 1 czerwca 2025
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data1 czerwca 2025
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1989 ММД "Moskiewski Kreml" na aukcji RedSquare - 26 kwietnia 2025
Rosja 3 ruble 1989 ММД "Moskiewski Kreml" na aukcji RedSquare - 26 kwietnia 2025
SprzedawcaRedSquare
Data26 kwietnia 2025
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1989 ММД "Moskiewski Kreml" na aukcji Katz - 13 kwietnia 2025
SprzedawcaKatz
Data13 kwietnia 2025
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1989 ММД "Moskiewski Kreml" na aukcji Numisbalt - 13 kwietnia 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data13 kwietnia 2025
StanBrak oceny
Cena
Rosja 3 ruble 1989 ММД "Moskiewski Kreml" na aukcji COINSTORE - 30 marca 2025
Rosja 3 ruble 1989 ММД "Moskiewski Kreml" na aukcji COINSTORE - 30 marca 2025
SprzedawcaCOINSTORE
Data30 marca 2025
StanBrak oceny
Cena
Rosja 3 ruble 1989 ММД "Moskiewski Kreml" na aukcji RedSquare - 29 marca 2025
Rosja 3 ruble 1989 ММД "Moskiewski Kreml" na aukcji RedSquare - 29 marca 2025
SprzedawcaRedSquare
Data29 marca 2025
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1989 ММД "Moskiewski Kreml" na aukcji Numisbalt - 9 marca 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data9 marca 2025
StanBrak oceny
Cena
Rosja 3 ruble 1989 ММД "Moskiewski Kreml" na aukcji RedSquare - 1 marca 2025
Rosja 3 ruble 1989 ММД "Moskiewski Kreml" na aukcji RedSquare - 1 marca 2025
SprzedawcaRedSquare
Data1 marca 2025
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1989 ММД "Moskiewski Kreml" na aukcji Numisbalt - 9 lutego 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data9 lutego 2025
StanBrak oceny
Cena
Rosja 3 ruble 1989 ММД "Moskiewski Kreml" na aukcji RedSquare - 1 lutego 2025
Rosja 3 ruble 1989 ММД "Moskiewski Kreml" na aukcji RedSquare - 1 lutego 2025
SprzedawcaRedSquare
Data1 lutego 2025
StanPROOF
Cena
Gdzie kupić?
Rosja 3 ruble 1989 ММД "Moskiewski Kreml" na aukcji Rauch - 5 października 2025
SprzedawcaRauch
Data5 października 2025
StanUNC
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 3 ruble 1989 ММД "Moskiewski Kreml" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena srebrnej monety 3 ruble 1989 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem ММД "Moskiewski Kreml" wynosi 45 USD dla emisji obiegowej oraz 65 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 3 ruble 1989 "Moskiewski Kreml" z literami ММД?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 3 ruble 1989 z literami ММД "Moskiewski Kreml" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 3 ruble z datą 1989 i znakiem ММД "Moskiewski Kreml"?

Aby sprzedać 3 ruble 1989 ММД "Moskiewski Kreml", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

