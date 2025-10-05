3 ruble 1988 ММД "Katedra św. Zofii" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Ile kosztuje srebrna moneta 3 ruble 1988 ММД "Katedra św. Zofii" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)? Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena srebrnej monety 3 ruble 1988 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem ММД "Katedra św. Zofii" wynosi 45 USD dla emisji obiegowej oraz 40 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 3 ruble 1988 "Katedra św. Zofii" z literami ММД? Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 3 ruble 1988 z literami ММД "Katedra św. Zofii" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.