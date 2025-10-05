flag
Rosja
Okres: 1699-1991

3 ruble 1988 ММД "Katedra św. Zofii" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - 3 ruble 1988 ММД "Katedra św. Zofii" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - 3 ruble 1988 ММД "Katedra św. Zofii" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Aureo & Calicó

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga34,56 g
  • Czystego srebra (1 oz) 31,104 g
  • Średnica39 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC35,000

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • Nominał3 ruble
  • Rok1988
  • MennicaMoskwa
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:45 USD
Średnia cena (PROOF):40 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 3 ruble 1988 ММД "Katedra św. Zofii" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (80)

Sprawdź wartość monety rosyjskiej 3 ruble 1988 "Katedra św. Zofii" ze znakiem ММД. Jest to srebrna moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy moskiewskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 4673 z aukcji Auction World której łączna cena osiągnęła 424 000 JPY. Licytacja odbyła się 15 lipca 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja 3 ruble 1988 ММД "Katedra św. Zofii" na aukcji Istra Numizmatika - 14 września 2025
Rosja 3 ruble 1988 ММД "Katedra św. Zofii" na aukcji Istra Numizmatika - 14 września 2025
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data14 września 2025
StanPROOF
Rosja 3 ruble 1988 ММД "Katedra św. Zofii" na aukcji Numisbalt - 7 września 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data7 września 2025
StanBrak oceny
59 $
Cena w walucie aukcji 50 EUR
Rosja 3 ruble 1988 ММД "Katedra św. Zofii" na aukcji Numisbalt - 13 lipca 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data13 lipca 2025
StanBrak oceny
Rosja 3 ruble 1988 ММД "Katedra św. Zofii" na aukcji Coins.ee - 15 czerwca 2025
Rosja 3 ruble 1988 ММД "Katedra św. Zofii" na aukcji Coins.ee - 15 czerwca 2025
SprzedawcaCoins.ee
Data15 czerwca 2025
StanPROOF
35 $
Cena w walucie aukcji 30 EUR
Rosja 3 ruble 1988 ММД "Katedra św. Zofii" na aukcji Знак - 14 czerwca 2025
Rosja 3 ruble 1988 ММД "Katedra św. Zofii" na aukcji Знак - 14 czerwca 2025
SprzedawcaЗнак
Data14 czerwca 2025
StanPROOF
Rosja 3 ruble 1988 ММД "Katedra św. Zofii" na aukcji Numisbalt - 8 czerwca 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data8 czerwca 2025
StanBrak oceny
Rosja 3 ruble 1988 ММД "Katedra św. Zofii" na aukcji Istra Numizmatika - 1 czerwca 2025
Rosja 3 ruble 1988 ММД "Katedra św. Zofii" na aukcji Istra Numizmatika - 1 czerwca 2025
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data1 czerwca 2025
StanPROOF
Rosja 3 ruble 1988 ММД "Katedra św. Zofii" na aukcji Numisbalt - 13 kwietnia 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data13 kwietnia 2025
StanBrak oceny
Rosja 3 ruble 1988 ММД "Katedra św. Zofii" na aukcji Numisbalt - 15 grudnia 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data15 grudnia 2024
StanBrak oceny
Rosja 3 ruble 1988 ММД "Katedra św. Zofii" na aukcji Katz - 21 listopada 2024
SprzedawcaKatz
Data21 listopada 2024
StanPROOF
Rosja 3 ruble 1988 ММД "Katedra św. Zofii" na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Rosja 3 ruble 1988 ММД "Katedra św. Zofii" na aukcji Coins NB - 19 października 2024
SprzedawcaCoins NB
Data19 października 2024
StanPROOF
Rosja 3 ruble 1988 ММД "Katedra św. Zofii" na aukcji Katz - 30 sierpnia 2024
SprzedawcaKatz
Data30 sierpnia 2024
StanPROOF
Rosja 3 ruble 1988 ММД "Katedra św. Zofii" na aukcji Katz - 26 lipca 2024
SprzedawcaKatz
Data26 lipca 2024
StanPROOF
Rosja 3 ruble 1988 ММД "Katedra św. Zofii" na aukcji Katz - 14 kwietnia 2024
SprzedawcaKatz
Data14 kwietnia 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Rosja 3 ruble 1988 ММД "Katedra św. Zofii" na aukcji Numisbalt - 7 kwietnia 2024
Rosja 3 ruble 1988 ММД "Katedra św. Zofii" na aukcji Numisbalt - 7 kwietnia 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data7 kwietnia 2024
StanBrak oceny
Rosja 3 ruble 1988 ММД "Katedra św. Zofii" na aukcji Inasta - 1 kwietnia 2024
Rosja 3 ruble 1988 ММД "Katedra św. Zofii" na aukcji Inasta - 1 kwietnia 2024
SprzedawcaInasta
Data1 kwietnia 2024
StanPROOF
Rosja 3 ruble 1988 ММД "Katedra św. Zofii" na aukcji Katz - 28 grudnia 2023
SprzedawcaKatz
Data28 grudnia 2023
StanPROOF
Rosja 3 ruble 1988 ММД "Katedra św. Zofii" na aukcji Katz - 10 grudnia 2023
SprzedawcaKatz
Data10 grudnia 2023
StanPROOF
Rosja 3 ruble 1988 ММД "Katedra św. Zofii" na aukcji Numisbalt - 1 października 2023
SprzedawcaNumisbalt
Data1 października 2023
StanPROOF
Rosja 3 ruble 1988 ММД "Katedra św. Zofii" na aukcji Katz - 31 sierpnia 2023
SprzedawcaKatz
Data31 sierpnia 2023
StanPROOF
Gdzie kupić?
Rosja 3 ruble 1988 ММД "Katedra św. Zofii" na aukcji Rauch - 5 października 2025
SprzedawcaRauch
Data5 października 2025
StanUNC
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 3 ruble 1988 ММД "Katedra św. Zofii" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena srebrnej monety 3 ruble 1988 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem ММД "Katedra św. Zofii" wynosi 45 USD dla emisji obiegowej oraz 40 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 3 ruble 1988 "Katedra św. Zofii" z literami ММД?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 3 ruble 1988 z literami ММД "Katedra św. Zofii" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 3 ruble z datą 1988 i znakiem ММД "Katedra św. Zofii"?

Aby sprzedać 3 ruble 1988 ММД "Katedra św. Zofii", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

