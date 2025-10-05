flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

3 ruble 1990 ЛМД "Światowy Szczyt dla Dzieci w Nowym Jorku" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - 3 ruble 1990 ЛМД "Światowy Szczyt dla Dzieci w Nowym Jorku" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - 3 ruble 1990 ЛМД "Światowy Szczyt dla Dzieci w Nowym Jorku" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: AURORA

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga34,56 g
  • Czystego srebra (1 oz) 31,104 g
  • Średnica39 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC20,000

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • Nominał3 ruble
  • Rok1990
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:40 USD
Średnia cena (PROOF):110 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 3 ruble 1990 ЛМД "Światowy Szczyt dla Dzieci w Nowym Jorku" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (46)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej 3 ruble 1990 "Światowy Szczyt dla Dzieci w Nowym Jorku" ze znakiem ЛМД. Jest to srebrna moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 366 z aukcji AURORA której łączna cena osiągnęła 60 000 RUB. Licytacja odbyła się 21 sierpnia 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Światowy Szczyt dla Dzieci w Nowym Jorku" na aukcji AURORA - 21 sierpnia 2025
SprzedawcaAURORA
Data21 sierpnia 2025
StanPF70 ULTRA CAMEO NGC
Cena
745 $
Cena w walucie aukcji 60000 RUB
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Światowy Szczyt dla Dzieci w Nowym Jorku" na aukcji Coins.ee - 15 czerwca 2025
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Światowy Szczyt dla Dzieci w Nowym Jorku" na aukcji Coins.ee - 15 czerwca 2025
SprzedawcaCoins.ee
Data15 czerwca 2025
StanBrak oceny
Cena
47 $
Cena w walucie aukcji 41 EUR
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Światowy Szczyt dla Dzieci w Nowym Jorku" na aukcji Numisbalt - 8 czerwca 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data8 czerwca 2025
StanBrak oceny
Cena
******

Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Światowy Szczyt dla Dzieci w Nowym Jorku" na aukcji Numisbalt - 13 kwietnia 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data13 kwietnia 2025
StanBrak oceny
Cena
******

Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Światowy Szczyt dla Dzieci w Nowym Jorku" na aukcji Numisbalt - 9 marca 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data9 marca 2025
StanBrak oceny
Cena
******

Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Światowy Szczyt dla Dzieci w Nowym Jorku" na aukcji Numismatica Ferrarese - 23 lutego 2025
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data23 lutego 2025
StanUNC
Cena
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Światowy Szczyt dla Dzieci w Nowym Jorku" na aukcji BAC - 14 stycznia 2025
SprzedawcaBAC
Data14 stycznia 2025
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Światowy Szczyt dla Dzieci w Nowym Jorku" na aukcji Istra Numizmatika - 10 listopada 2024
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Światowy Szczyt dla Dzieci w Nowym Jorku" na aukcji Istra Numizmatika - 10 listopada 2024
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data10 listopada 2024
StanPROOF
Cena
******

Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Światowy Szczyt dla Dzieci w Nowym Jorku" na aukcji Numismatica Ferrarese - 29 września 2024
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data29 września 2024
StanAU
Cena
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Światowy Szczyt dla Dzieci w Nowym Jorku" na aukcji BAC - 27 sierpnia 2024
SprzedawcaBAC
Data27 sierpnia 2024
StanPROOF
Cena
******

Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Światowy Szczyt dla Dzieci w Nowym Jorku" na aukcji Katz - 26 lipca 2024
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Światowy Szczyt dla Dzieci w Nowym Jorku" na aukcji Katz - 26 lipca 2024
SprzedawcaKatz
Data26 lipca 2024
StanPROOF
Cena
******

Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Światowy Szczyt dla Dzieci w Nowym Jorku" na aukcji Numisbalt - 7 kwietnia 2024
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Światowy Szczyt dla Dzieci w Nowym Jorku" na aukcji Numisbalt - 7 kwietnia 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data7 kwietnia 2024
StanBrak oceny
Cena
******

Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Światowy Szczyt dla Dzieci w Nowym Jorku" na aukcji Katz - 10 marca 2024
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Światowy Szczyt dla Dzieci w Nowym Jorku" na aukcji Katz - 10 marca 2024
SprzedawcaKatz
Data10 marca 2024
StanPROOF
Cena
******

Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Światowy Szczyt dla Dzieci w Nowym Jorku" na aukcji BAC - 20 lutego 2024
SprzedawcaBAC
Data20 lutego 2024
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Światowy Szczyt dla Dzieci w Nowym Jorku" na aukcji Numisbalt - 11 lutego 2024
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Światowy Szczyt dla Dzieci w Nowym Jorku" na aukcji Numisbalt - 11 lutego 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data11 lutego 2024
StanBrak oceny
Cena
******

Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Światowy Szczyt dla Dzieci w Nowym Jorku" na aukcji Numisbalt - 10 grudnia 2023
SprzedawcaNumisbalt
Data10 grudnia 2023
StanBrak oceny
Cena
******

Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Światowy Szczyt dla Dzieci w Nowym Jorku" na aukcji BAC - 18 października 2023
SprzedawcaBAC
Data18 października 2023
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Światowy Szczyt dla Dzieci w Nowym Jorku" na aukcji Numisbalt - 1 października 2023
SprzedawcaNumisbalt
Data1 października 2023
StanPROOF
Cena
******

Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Światowy Szczyt dla Dzieci w Nowym Jorku" na aukcji Katz - 24 września 2023
SprzedawcaKatz
Data24 września 2023
StanPROOF
Cena
******

Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Światowy Szczyt dla Dzieci w Nowym Jorku" na aukcji Katz - 31 sierpnia 2023
SprzedawcaKatz
Data31 sierpnia 2023
StanPROOF
Cena
******

Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Światowy Szczyt dla Dzieci w Nowym Jorku" na aukcji Katz - 19 lipca 2023
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Światowy Szczyt dla Dzieci w Nowym Jorku" na aukcji Katz - 19 lipca 2023
SprzedawcaKatz
Data19 lipca 2023
StanPROOF
Cena
******

Gdzie kupić?
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Światowy Szczyt dla Dzieci w Nowym Jorku" na aukcji Rauch - 5 października 2025
SprzedawcaRauch
Data5 października 2025
StanUNC
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 3 ruble 1990 ЛМД "Światowy Szczyt dla Dzieci w Nowym Jorku" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena srebrnej monety 3 ruble 1990 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem ЛМД "Światowy Szczyt dla Dzieci w Nowym Jorku" wynosi 40 USD dla emisji obiegowej oraz 110 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 3 ruble 1990 "Światowy Szczyt dla Dzieci w Nowym Jorku" z literami ЛМД?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 3 ruble 1990 z literami ЛМД "Światowy Szczyt dla Dzieci w Nowym Jorku" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 3 ruble z datą 1990 i znakiem ЛМД "Światowy Szczyt dla Dzieci w Nowym Jorku"?

Aby sprzedać 3 ruble 1990 ЛМД "Światowy Szczyt dla Dzieci w Nowym Jorku", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

