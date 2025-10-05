3 ruble 1990 ММД "Flota Piotra Wielkiego" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)
Zdjęcie: Auktionen Frühwald
Specyfikacja
- MetalSrebro (0,900)
- Waga34,56 g
- Czystego srebra (1 oz) 31,104 g
- Średnica39 mm
- RantZąbkowany
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
- Nakład UNC40,000
Opis
- KrajRosja
- OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
- Nominał3 ruble
- Rok1990
- MennicaMoskwa
- CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety rosyjskiej 3 ruble 1990 "Flota Piotra Wielkiego" ze znakiem ММД. Jest to srebrna moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy moskiewskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 90039 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 650 USD. Licytacja odbyła się 13 lutego 2022.
Ile kosztuje srebrna moneta 3 ruble 1990 ММД "Flota Piotra Wielkiego" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?
Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena srebrnej monety 3 ruble 1990 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem ММД "Flota Piotra Wielkiego" wynosi 45 USD dla emisji obiegowej oraz 50 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 3 ruble 1990 "Flota Piotra Wielkiego" z literami ММД?
Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 3 ruble 1990 z literami ММД "Flota Piotra Wielkiego" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 3 ruble z datą 1990 i znakiem ММД "Flota Piotra Wielkiego"?
Aby sprzedać 3 ruble 1990 ММД "Flota Piotra Wielkiego", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.