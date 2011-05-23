3 ruble 1988 ЛМД "Srebrenik Włodzimierza" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)
Zdjęcie: H.D. Rauch
Specyfikacja
- MetalSrebro (0,900)
- Waga34,56 g
- Czystego srebra (1 oz) 31,104 g
- Średnica39 mm
- RantZąbkowany
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
- Nakład UNC35,000
Opis
- KrajRosja
- OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
- Nominał3 ruble
- Rok1988
- MennicaLeningrad
- CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety rosyjskiej 3 ruble 1988 "Srebrenik Włodzimierza" ze znakiem ЛМД. Jest to srebrna moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 790 z aukcji Olivier Chaponnière & Hess-Divo AG której łączna cena osiągnęła 1600 CHF. Licytacja odbyła się 23 maja 2011.
Ile kosztuje srebrna moneta 3 ruble 1988 ЛМД "Srebrenik Włodzimierza" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?
Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena srebrnej monety 3 ruble 1988 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem ЛМД "Srebrenik Włodzimierza" wynosi 55 USD dla emisji obiegowej oraz 40 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 3 ruble 1988 "Srebrenik Włodzimierza" z literami ЛМД?
Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 3 ruble 1988 z literami ЛМД "Srebrenik Włodzimierza" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 3 ruble z datą 1988 i znakiem ЛМД "Srebrenik Włodzimierza"?
Aby sprzedać 3 ruble 1988 ЛМД "Srebrenik Włodzimierza", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.