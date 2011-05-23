flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

3 ruble 1988 ЛМД "Srebrenik Włodzimierza" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - 3 ruble 1988 ЛМД "Srebrenik Włodzimierza" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - 3 ruble 1988 ЛМД "Srebrenik Włodzimierza" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: H.D. Rauch

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga34,56 g
  • Czystego srebra (1 oz) 31,104 g
  • Średnica39 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC35,000

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • Nominał3 ruble
  • Rok1988
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:55 USD
Średnia cena (PROOF):40 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 3 ruble 1988 ЛМД "Srebrenik Włodzimierza" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (73)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej 3 ruble 1988 "Srebrenik Włodzimierza" ze znakiem ЛМД. Jest to srebrna moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 790 z aukcji Olivier Chaponnière & Hess-Divo AG której łączna cena osiągnęła 1600 CHF. Licytacja odbyła się 23 maja 2011.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja 3 ruble 1988 ЛМД "Srebrenik Włodzimierza" na aukcji Istra Numizmatika - 14 września 2025
Rosja 3 ruble 1988 ЛМД "Srebrenik Włodzimierza" na aukcji Istra Numizmatika - 14 września 2025
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data14 września 2025
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1988 ЛМД "Srebrenik Włodzimierza" na aukcji Istra Numizmatika - 14 września 2025
Rosja 3 ruble 1988 ЛМД "Srebrenik Włodzimierza" na aukcji Istra Numizmatika - 14 września 2025
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data14 września 2025
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1988 ЛМД "Srebrenik Włodzimierza" na aukcji Coins.ee - 15 czerwca 2025
Rosja 3 ruble 1988 ЛМД "Srebrenik Włodzimierza" na aukcji Coins.ee - 15 czerwca 2025
SprzedawcaCoins.ee
Data15 czerwca 2025
StanPROOF
Cena
36 $
Cena w walucie aukcji 31 EUR
Rosja 3 ruble 1988 ЛМД "Srebrenik Włodzimierza" na aukcji Numisbalt - 8 czerwca 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data8 czerwca 2025
StanBrak oceny
Cena
62 $
Cena w walucie aukcji 54 EUR
Rosja 3 ruble 1988 ЛМД "Srebrenik Włodzimierza" na aukcji Istra Numizmatika - 1 czerwca 2025
Rosja 3 ruble 1988 ЛМД "Srebrenik Włodzimierza" na aukcji Istra Numizmatika - 1 czerwca 2025
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data1 czerwca 2025
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1988 ЛМД "Srebrenik Włodzimierza" na aukcji Numisbalt - 13 kwietnia 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data13 kwietnia 2025
StanBrak oceny
Cena
Rosja 3 ruble 1988 ЛМД "Srebrenik Włodzimierza" na aukcji Coins NB - 14 grudnia 2024
SprzedawcaCoins NB
Data14 grudnia 2024
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1988 ЛМД "Srebrenik Włodzimierza" na aukcji Katz - 21 listopada 2024
SprzedawcaKatz
Data21 listopada 2024
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1988 ЛМД "Srebrenik Włodzimierza" na aukcji Numisbalt - 17 listopada 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data17 listopada 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1988 ЛМД "Srebrenik Włodzimierza" na aukcji Coins NB - 19 października 2024
SprzedawcaCoins NB
Data19 października 2024
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1988 ЛМД "Srebrenik Włodzimierza" na aukcji Inasta - 17 czerwca 2024
SprzedawcaInasta
Data17 czerwca 2024
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1988 ЛМД "Srebrenik Włodzimierza" na aukcji Numisbalt - 7 kwietnia 2024
Rosja 3 ruble 1988 ЛМД "Srebrenik Włodzimierza" na aukcji Numisbalt - 7 kwietnia 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data7 kwietnia 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1988 ЛМД "Srebrenik Włodzimierza" na aukcji Inasta - 8 lutego 2024
SprzedawcaInasta
Data8 lutego 2024
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1988 ЛМД "Srebrenik Włodzimierza" na aukcji Katz - 10 grudnia 2023
SprzedawcaKatz
Data10 grudnia 2023
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1988 ЛМД "Srebrenik Włodzimierza" na aukcji Numisbalt - 5 listopada 2023
SprzedawcaNumisbalt
Data5 listopada 2023
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1988 ЛМД "Srebrenik Włodzimierza" na aukcji Coins NB - 28 października 2023
SprzedawcaCoins NB
Data28 października 2023
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1988 ЛМД "Srebrenik Włodzimierza" na aukcji Numisbalt - 1 października 2023
SprzedawcaNumisbalt
Data1 października 2023
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1988 ЛМД "Srebrenik Włodzimierza" na aukcji Aureo & Calicó - 6 lipca 2023
SprzedawcaAureo & Calicó
Data6 lipca 2023
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1988 ЛМД "Srebrenik Włodzimierza" na aukcji Niemczyk - 25 czerwca 2023
Rosja 3 ruble 1988 ЛМД "Srebrenik Włodzimierza" na aukcji Niemczyk - 25 czerwca 2023
SprzedawcaNiemczyk
Data25 czerwca 2023
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1988 ЛМД "Srebrenik Włodzimierza" na aukcji Numismatica Ferrarese - 14 maja 2023
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data14 maja 2023
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1988 ЛМД "Srebrenik Włodzimierza" na aukcji Numismatica Ranieri - 16 kwietnia 2023
SprzedawcaNumismatica Ranieri
Data16 kwietnia 2023
StanPROOF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 3 ruble 1988 ЛМД "Srebrenik Włodzimierza" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena srebrnej monety 3 ruble 1988 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem ЛМД "Srebrenik Włodzimierza" wynosi 55 USD dla emisji obiegowej oraz 40 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 3 ruble 1988 "Srebrenik Włodzimierza" z literami ЛМД?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 3 ruble 1988 z literami ЛМД "Srebrenik Włodzimierza" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 3 ruble z datą 1988 i znakiem ЛМД "Srebrenik Włodzimierza"?

Aby sprzedać 3 ruble 1988 ЛМД "Srebrenik Włodzimierza", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

