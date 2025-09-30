3 ruble 1991 ЛМД "Duży Teatr" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Ile kosztuje srebrna moneta 3 ruble 1991 ЛМД "Duży Teatr" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)? Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena srebrnej monety 3 ruble 1991 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem ЛМД "Duży Teatr" wynosi 40 USD dla emisji obiegowej oraz 50 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 3 ruble 1991 "Duży Teatr" z literami ЛМД? Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 3 ruble 1991 z literami ЛМД "Duży Teatr" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.