flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

3 ruble 1991 ЛМД "Fort Ross" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - 3 ruble 1991 ЛМД "Fort Ross" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - 3 ruble 1991 ЛМД "Fort Ross" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: The Coinhouse Auctions

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga34,56 g
  • Czystego srebra (1 oz) 31,104 g
  • Średnica39 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC25,000

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • Nominał3 ruble
  • Rok1991
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:45 USD
Średnia cena (PROOF):45 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 3 ruble 1991 ЛМД "Fort Ross" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (40)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej 3 ruble 1991 "Fort Ross" ze znakiem ЛМД. Jest to srebrna moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 960 z aukcji Auktionshaus Felzmann której łączna cena osiągnęła 1700 EUR. Licytacja odbyła się 10 marca 2015.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja 3 ruble 1991 ЛМД "Fort Ross" na aukcji Numisbalt - 13 lipca 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data13 lipca 2025
StanBrak oceny
Cena
42 $
Cena w walucie aukcji 36 EUR
Rosja 3 ruble 1991 ЛМД "Fort Ross" na aukcji Coins.ee - 15 czerwca 2025
Rosja 3 ruble 1991 ЛМД "Fort Ross" na aukcji Coins.ee - 15 czerwca 2025
SprzedawcaCoins.ee
Data15 czerwca 2025
StanBrak oceny
Cena
40 $
Cena w walucie aukcji 35 EUR
Rosja 3 ruble 1991 ЛМД "Fort Ross" na aukcji Numisbalt - 8 czerwca 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data8 czerwca 2025
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1991 ЛМД "Fort Ross" na aukcji Katz - 15 maja 2025
SprzedawcaKatz
Data15 maja 2025
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1991 ЛМД "Fort Ross" na aukcji Numisbalt - 13 kwietnia 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data13 kwietnia 2025
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1991 ЛМД "Fort Ross" na aukcji Numisbalt - 9 lutego 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data9 lutego 2025
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1991 ЛМД "Fort Ross" na aukcji WCN - 28 listopada 2024
SprzedawcaWCN
Data28 listopada 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1991 ЛМД "Fort Ross" na aukcji Numisbalt - 17 listopada 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data17 listopada 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1991 ЛМД "Fort Ross" na aukcji Numismatica Ferrarese - 29 września 2024
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data29 września 2024
StanAU
Cena
Rosja 3 ruble 1991 ЛМД "Fort Ross" na aukcji Numisbalt - 1 września 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data1 września 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1991 ЛМД "Fort Ross" na aukcji Numisbalt - 11 lutego 2024
Rosja 3 ruble 1991 ЛМД "Fort Ross" na aukcji Numisbalt - 11 lutego 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data11 lutego 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1991 ЛМД "Fort Ross" na aukcji Numisbalt - 10 grudnia 2023
SprzedawcaNumisbalt
Data10 grudnia 2023
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1991 ЛМД "Fort Ross" na aukcji Numisbalt - 5 listopada 2023
SprzedawcaNumisbalt
Data5 listopada 2023
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1991 ЛМД "Fort Ross" na aukcji Coins NB - 28 października 2023
SprzedawcaCoins NB
Data28 października 2023
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1991 ЛМД "Fort Ross" na aukcji BAC - 29 marca 2023
SprzedawcaBAC
Data29 marca 2023
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1991 ЛМД "Fort Ross" na aukcji Karamitsos - 19 marca 2023
SprzedawcaKaramitsos
Data19 marca 2023
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1991 ЛМД "Fort Ross" na aukcji Coins.ee - 12 lutego 2023
Rosja 3 ruble 1991 ЛМД "Fort Ross" na aukcji Coins.ee - 12 lutego 2023
SprzedawcaCoins.ee
Data12 lutego 2023
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1991 ЛМД "Fort Ross" na aukcji Rare Coins - 21 grudnia 2022
SprzedawcaRare Coins
Data21 grudnia 2022
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1991 ЛМД "Fort Ross" na aukcji BAC - 5 października 2022
SprzedawcaBAC
Data5 października 2022
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1991 ЛМД "Fort Ross" na aukcji Coins.ee - 27 września 2022
Rosja 3 ruble 1991 ЛМД "Fort Ross" na aukcji Coins.ee - 27 września 2022
SprzedawcaCoins.ee
Data27 września 2022
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1991 ЛМД "Fort Ross" na aukcji Katz - 25 września 2022
SprzedawcaKatz
Data25 września 2022
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Rosja 3 ruble 1991 ЛМД "Fort Ross" na aukcji Rauch - 5 października 2025
SprzedawcaRauch
Data5 października 2025
StanUNC
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 3 ruble 1991 ЛМД "Fort Ross" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena srebrnej monety 3 ruble 1991 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem ЛМД "Fort Ross" wynosi 45 USD dla emisji obiegowej oraz 45 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 3 ruble 1991 "Fort Ross" z literami ЛМД?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 3 ruble 1991 z literami ЛМД "Fort Ross" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 3 ruble z datą 1991 i znakiem ЛМД "Fort Ross"?

Aby sprzedać 3 ruble 1991 ЛМД "Fort Ross", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet RosjiKatalog monet Związku Radzieckiego (ZSRR)Monety Rosji w 1991 rokuWszystkie rosyjskie monetyrosyjskie srebrne monetyrosyjskie monety o nominale 3 rubleAukcje numizmatyczne