RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

3 ruble 1990 ЛМД "Twierdza Pietropawłowska" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - 3 ruble 1990 ЛМД "Twierdza Pietropawłowska" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - 3 ruble 1990 ЛМД "Twierdza Pietropawłowska" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Auktionen Frühwald

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga34,56 g
  • Czystego srebra (1 oz) 31,104 g
  • Średnica39 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC40,000

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • Nominał3 ruble
  • Rok1990
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:45 USD
Średnia cena (PROOF):65 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 3 ruble 1990 ЛМД "Twierdza Pietropawłowska" - cena srebrnej monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (70)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej 3 ruble 1990 "Twierdza Pietropawłowska" ze znakiem ЛМД. Jest to srebrna moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1226 z aukcji H.D. Rauch której łączna cena osiągnęła 310 EUR. Licytacja odbyła się 15 września 2016.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Twierdza Pietropawłowska" na aukcji Russiancoin - 18 września 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data18 września 2025
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Twierdza Pietropawłowska" na aukcji Numisbalt - 7 września 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data7 września 2025
StanBrak oceny
Cena
66 $
Cena w walucie aukcji 56 EUR
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Twierdza Pietropawłowska" na aukcji Russiancoin - 21 sierpnia 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data21 sierpnia 2025
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Twierdza Pietropawłowska" na aukcji Russiancoin - 24 lipca 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data24 lipca 2025
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Twierdza Pietropawłowska" na aukcji Numisbalt - 13 lipca 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data13 lipca 2025
StanBrak oceny
Cena
44 $
Cena w walucie aukcji 38 EUR
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Twierdza Pietropawłowska" na aukcji Russiancoin - 26 czerwca 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data26 czerwca 2025
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Twierdza Pietropawłowska" na aukcji Coins.ee - 15 czerwca 2025
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Twierdza Pietropawłowska" na aukcji Coins.ee - 15 czerwca 2025
SprzedawcaCoins.ee
Data15 czerwca 2025
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Twierdza Pietropawłowska" na aukcji Numisbalt - 8 czerwca 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data8 czerwca 2025
StanBrak oceny
Cena
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Twierdza Pietropawłowska" na aukcji Istra Numizmatika - 1 czerwca 2025
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Twierdza Pietropawłowska" na aukcji Istra Numizmatika - 1 czerwca 2025
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data1 czerwca 2025
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Twierdza Pietropawłowska" na aukcji Istra Numizmatika - 1 czerwca 2025
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Twierdza Pietropawłowska" na aukcji Istra Numizmatika - 1 czerwca 2025
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data1 czerwca 2025
StanPROOF
Cena
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Twierdza Pietropawłowska" na aukcji Rare Coins - 20 kwietnia 2025
SprzedawcaRare Coins
Data20 kwietnia 2025
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Twierdza Pietropawłowska" na aukcji Numisbalt - 13 kwietnia 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data13 kwietnia 2025
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Twierdza Pietropawłowska" na aukcji WCN - 3 kwietnia 2025
SprzedawcaWCN
Data3 kwietnia 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Twierdza Pietropawłowska" na aukcji Знак - 15 marca 2025
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Twierdza Pietropawłowska" na aukcji Знак - 15 marca 2025
SprzedawcaЗнак
Data15 marca 2025
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Twierdza Pietropawłowska" na aukcji WCN - 6 marca 2025
SprzedawcaWCN
Data6 marca 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Twierdza Pietropawłowska" na aukcji WCN - 6 marca 2025
SprzedawcaWCN
Data6 marca 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Twierdza Pietropawłowska" na aukcji Rare Coins - 5 marca 2025
SprzedawcaRare Coins
Data5 marca 2025
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Twierdza Pietropawłowska" na aukcji WCN - 20 lutego 2025
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Twierdza Pietropawłowska" na aukcji WCN - 20 lutego 2025
SprzedawcaWCN
Data20 lutego 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Twierdza Pietropawłowska" na aukcji Stary Sklep - 16 lutego 2025
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Twierdza Pietropawłowska" na aukcji Stary Sklep - 16 lutego 2025
SprzedawcaStary Sklep
Data16 lutego 2025
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Twierdza Pietropawłowska" na aukcji WCN - 6 lutego 2025
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Twierdza Pietropawłowska" na aukcji WCN - 6 lutego 2025
SprzedawcaWCN
Data6 lutego 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Twierdza Pietropawłowska" na aukcji WCN - 23 stycznia 2025
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Twierdza Pietropawłowska" na aukcji WCN - 23 stycznia 2025
SprzedawcaWCN
Data23 stycznia 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Rosja 3 ruble 1990 ЛМД "Twierdza Pietropawłowska" na aukcji Rauch - 5 października 2025
SprzedawcaRauch
Data5 października 2025
StanUNC
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 3 ruble 1990 ЛМД "Twierdza Pietropawłowska" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena srebrnej monety 3 ruble 1990 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem ЛМД "Twierdza Pietropawłowska" wynosi 45 USD dla emisji obiegowej oraz 65 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 3 ruble 1990 "Twierdza Pietropawłowska" z literami ЛМД?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 3 ruble 1990 z literami ЛМД "Twierdza Pietropawłowska" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 3 ruble z datą 1990 i znakiem ЛМД "Twierdza Pietropawłowska"?

Aby sprzedać 3 ruble 1990 ЛМД "Twierdza Pietropawłowska", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
