United KingdomPeriod:1559-1952 1559-1952

Silver coins Shilling of James I - United Kingdom

Shilling 1603

First bust
YearMarkDescriptionSalesSales
no date (1603-1604)058
Shilling 1603

Second bust
YearMarkDescriptionSalesSales
no date (1603-1604)1126
Shilling 1604

Third bust
YearMarkDescriptionSalesSales
no date (1604-1619)0132
Shilling 1604

Fourth bust
YearMarkDescriptionSalesSales
no date (1604-1619)2143
Shilling 1604

Quintus bust
YearMarkDescriptionSalesSales
no date (1604-1619)0110
Shilling 1619

Sixth bust
YearMarkDescriptionSalesSales
no date (1619-1625)2264no date (1619-1625)Plume above the shield046
