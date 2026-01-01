United KingdomPeriod:1559-1952 1559-1952
Silver coins Shilling of James I - United Kingdom
Shilling 1603First bust
YearMarkDescriptionSalesSalesno date (1603-1604)058
Shilling 1603Second bust
YearMarkDescriptionSalesSalesno date (1603-1604)1126
Shilling 1604Third bust
YearMarkDescriptionSalesSalesno date (1604-1619)0132
Shilling 1604Fourth bust
YearMarkDescriptionSalesSalesno date (1604-1619)2143
Shilling 1604Quintus bust
YearMarkDescriptionSalesSalesno date (1604-1619)0110
Shilling 1619Sixth bust
YearMarkDescriptionSalesSalesno date (1619-1625)2264no date (1619-1625)Plume above the shield046
