Coins of Poland 1719

Commemorative coins

Obverse 3 Ducat 1719 IGS Wedding
Reverse 3 Ducat 1719 IGS Wedding
3 Ducat 1719 IGS Wedding
Average price
Sales
03
Obverse 2 Ducat 1719 IGS Wedding
Reverse 2 Ducat 1719 IGS Wedding
2 Ducat 1719 IGS Wedding
Average price
Sales
00
Obverse Ducat 1719 IGS Wedding
Reverse Ducat 1719 IGS Wedding
Ducat 1719 IGS Wedding
Average price3600 $
Sales
022
Obverse Thaler 1719 IGS Wedding
Reverse Thaler 1719 IGS Wedding
Thaler 1719 IGS Wedding
Average price3800 $
Sales
188
Obverse 1/2 Thaler 1719 IGS Wedding
Reverse 1/2 Thaler 1719 IGS Wedding
1/2 Thaler 1719 IGS Wedding
Average price1200 $
Sales
019
Obverse 1/4 Thaler 1719 IGS Wedding
Reverse 1/4 Thaler 1719 IGS Wedding
1/4 Thaler 1719 IGS Wedding
Average price810 $
Sales
07
Obverse 1/8 Thaler 1719 IGS Wedding
Reverse 1/8 Thaler 1719 IGS Wedding
1/8 Thaler 1719 IGS Wedding
Average price780 $
Sales
015
Obverse 2 Grosz 1719 IGS Wedding
Reverse 2 Grosz 1719 IGS Wedding
2 Grosz 1719 IGS Wedding
Average price180 $
Sales
08
