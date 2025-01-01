flag
Coins of France 1872

Silver coins

Obverse 5 Francs 1872 A Hercules
Reverse 5 Francs 1872 A Hercules
5 Francs 1872 A Hercules
Average price250 $
Sales
0116
Obverse 5 Francs 1872 K Hercules
Reverse 5 Francs 1872 K Hercules
5 Francs 1872 K Hercules
Average price1200 $
Sales
011
Obverse 2 Francs 1872 A With Motto
Reverse 2 Francs 1872 A With Motto
2 Francs 1872 A With Motto
Average price360 $
Sales
114
Obverse 2 Francs 1872 K With Motto
Reverse 2 Francs 1872 K With Motto
2 Francs 1872 K With Motto
Average price170 $
Sales
114
Obverse 1 Franc 1872 A
Reverse 1 Franc 1872 A
1 Franc 1872 A
Average price190 $
Sales
0173
Obverse 1 Franc 1872 K
Reverse 1 Franc 1872 K
1 Franc 1872 K
Average price120 $
Sales
036
Obverse 50 Centimes 1872 A
Reverse 50 Centimes 1872 A
50 Centimes 1872 A
Average price160 $
Sales
031
Obverse 50 Centimes 1872 K
Reverse 50 Centimes 1872 K
50 Centimes 1872 K
Average price420 $
Sales
017
