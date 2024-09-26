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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1768 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1768 M PJ
Средняя цена 170 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1768 S CF
Средняя цена 220 $
Продажи
0 40

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 реала 1768 M PJ
Средняя цена 45 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
2 реала 1768 S CF
Средняя цена 110 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 реал 1768 M PJ
Средняя цена 40 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 реал 1768 S CF
Средняя цена 35 $
Продажи
0 3

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 мараведи 1768 PA
Средняя цена 80 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 корнадо без года (1759-1788) PA
Средняя цена 35 $
Продажи
0 14
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