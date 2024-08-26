Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 эскудо 1768 года M PJ (Испания, Карл III)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0506 oz) 1,575 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1768
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1768 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 156 проданному на аукционе Cayón Subastas за 375 EUR. Торги состоялись 29 февраля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 14 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2017
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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