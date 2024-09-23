Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 эскудо 1768 года S CF (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1768 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1/2 эскудо 1768 года S CF - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0506 oz) 1,575 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1768
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1768 года со знаком S CF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 602 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 360 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (18)
  • Baldwin's (1)
  • Boule (1)
  • Cayón (5)
  • Herrero (2)
  • HERVERA (4)
  • Jesús Vico (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Soler y Llach (5)
  • Stack's (2)
Испания 1/2 эскудо 1768 S CF на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Испания 1/2 эскудо 1768 S CF на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
166 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Испания 1/2 эскудо 1768 S CF на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1768 S CF на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1768 S CF на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1768 S CF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1768 S CF на аукционе Jesús Vico - December 14, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 14 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1768 S CF на аукционе Stack's - October 14, 2021
Испания 1/2 эскудо 1768 S CF на аукционе Stack's - October 14, 2021
Продавец Stack's
Дата 14 октября 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1768 S CF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1768 S CF на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1768 S CF на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1768 S CF на аукционе Monedalia.es - March 28, 2019
Продавец Monedalia.es
Дата 28 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1768 S CF на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1768 S CF на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1768 S CF на аукционе Aureo & Calicó - May 24, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1768 S CF на аукционе Boule - December 9, 2016
Продавец Boule
Дата 9 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1768 S CF на аукционе HERVERA - October 18, 2016
Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1768 S CF на аукционе Soler y Llach - October 17, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 17 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1768 S CF на аукционе Aureo & Calicó - May 25, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1768 S CF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1/2 эскудо 1768 S CF на аукционе Cayón - February 29, 2016
Продавец Cayón
Дата 29 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1768 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Карла III Монеты Испании 1768 года Все испанские монеты испанские золотые монеты испанские монеты номиналом 1/2 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск