Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 эскудо 1768 года S CF (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0506 oz) 1,575 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1768
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1768 года со знаком S CF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 602 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 360 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
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Продавец Jesús Vico
Дата 14 декабря 2021
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 14 октября 2021
Сохранность AU53 PCGS
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
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Дата 24 мая 2017
Сохранность VF
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Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 17 октября 2016
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2016
Сохранность XF
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Где продать?
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