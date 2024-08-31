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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 мараведи 1768 года PA (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1 мараведи 1768 года PA - цена монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1 мараведи 1768 года PA - цена монеты - Испания, Карл III

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 18 мм

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1 мараведи
  • Год 1768
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Памплона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 мараведи 1768 года со знаком PA. Это медная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 4224 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 130 EUR. Торги состоялись 25 октября 2023.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (2)
  • Cayón (1)
  • Tauler & Fau (3)
Испания 1 мараведи 1768 PA на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
138 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Испания 1 мараведи 1768 PA на аукционе Tauler & Fau - October 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 1 мараведи 1768 PA на аукционе Tauler & Fau - June 8, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 8 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 мараведи 1768 PA на аукционе Cayón - September 30, 2020
Продавец Cayón
Дата 30 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 1 мараведи 1768 PA на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2016
Сохранность F
Цена
******
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Испания 1 мараведи 1768 PA на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 мараведи 1768 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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