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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1767 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1767 M PJ
Средняя цена 190 $
Продажи
0 100
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1767 S VC
Средняя цена 330 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1767 S CF
Средняя цена 300 $
Продажи
0 23

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 реала 1767 M PJ
Средняя цена 55 $
Продажи
0 17

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 корнадо без года (1759-1788) PA
Средняя цена 35 $
Продажи
0 14
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