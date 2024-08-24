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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 эскудо 1767 года S VC (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1767 года S VC - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1/2 эскудо 1767 года S VC - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0506 oz) 1,575 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1767
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1767 года со знаком S VC. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 36227 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1920 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1/2 эскудо 1767 S VC на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
Цена
262 $
Цена в валюте аукциона 242 EUR
Испания 1/2 эскудо 1767 S VC на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
205 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Испания 1/2 эскудо 1767 S VC на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1767 S VC на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1767 S VC на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Испания 1/2 эскудо 1767 S VC на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1767 S VC на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1767 S VC на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1767 S VC на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1767 S VC на аукционе Monedalia.es - May 28, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность F
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Испания 1/2 эскудо 1767 S VC на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1767 S VC на аукционе Sedwick - November 6, 2017
Продавец Sedwick
Дата 6 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1767 S VC на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1767 S VC на аукционе HERVERA - December 20, 2016
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность XF
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Испания 1/2 эскудо 1767 S VC на аукционе Soler y Llach - December 19, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2016
Сохранность XF
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Испания 1/2 эскудо 1767 S VC на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1767 S VC на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1767 S VC на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1767 S VC на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1767 S VC на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1767 S VC на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1767 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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