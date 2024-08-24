Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 эскудо 1767 года S VC (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0506 oz) 1,575 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1767
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1767 года со знаком S VC. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 36227 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1920 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность F
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Продавец Sedwick
Дата 6 ноября 2017
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2016
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
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Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
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Дата 20 марта 2014
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность VF
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Где продать?
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