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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1767 года M PJ (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 2 реала 1767 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 2 реала 1767 года M PJ - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1607 oz) 4,998 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 2 реала
  • Год 1767
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1767 года со знаком M PJ. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1493 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 120 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2022.

Сохранность
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  • Cayón (3)
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  • Russiancoin (1)
  • Soler y Llach (2)
Испания 2 реала 1767 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Испания 2 реала 1767 M PJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Испания 2 реала 1767 M PJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1767 M PJ на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 2 реала 1767 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1767 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1767 M PJ на аукционе Cayón - June 23, 2021
Продавец Cayón
Дата 23 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1767 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1767 M PJ на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1767 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1767 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1767 M PJ на аукционе ibercoin - February 11, 2014
Продавец ibercoin
Дата 11 февраля 2014
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1767 M PJ на аукционе ibercoin - June 28, 2012
Продавец ibercoin
Дата 28 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1767 M PJ на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1767 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1767 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - October 27, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1767 M PJ на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1767 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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