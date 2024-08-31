Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 эскудо 1767 года M PJ (Испания, Карл III)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0506 oz) 1,575 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1767
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (100) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1767 года со знаком M PJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 572 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 600 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
182 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 14 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
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Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
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Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
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Продавец Jesús Vico
Дата 20 июля 2021
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
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Продавец Soler y Llach
Дата 14 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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