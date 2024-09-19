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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1764 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1764 M JP
Средняя цена 270 $
Продажи
0 54
Аверс
Реверс
1/2 эскудо 1764 S VC
Средняя цена 190 $
Продажи
0 49

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 реала 1764 M PJ
Средняя цена 70 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 реал 1764 M JP
Средняя цена 45 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1/2 реала 1764 M JP
Средняя цена 180 $
Продажи
0 9

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 корнадо без года (1759-1788) PA
Средняя цена 35 $
Продажи
0 14
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