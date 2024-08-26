Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 эскудо 1764 года S VC (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0506 oz) 1,575 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1764
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1764 года со знаком S VC. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 597 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 480 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
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Продавец Jesús Vico
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность XF
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Дата 20 апреля 2021
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
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Дата 16 декабря 2020
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Дата 19 ноября 2020
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Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность XF
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Дата 18 июня 2019
Сохранность F
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Продавец Monedalia.es
Дата 28 марта 2019
Сохранность VF
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
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Где продать?
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