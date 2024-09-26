Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1764 года M JP (Испания, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0435 oz) 1,3545 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1/2 реала
- Год 1764
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1764 года со знаком M JP. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 32895 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1400 USD. Торги состоялись 8 мая 2024.
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
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Дата 4 декабря 2019
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Дата 19 сентября 2019
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Дата 28 декабря 2018
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 сентября 2017
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Где продать?
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