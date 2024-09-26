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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1764 года M JP (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1/2 реала 1764 года M JP - цена серебряной монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1/2 реала 1764 года M JP - цена серебряной монеты - Испания, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0435 oz) 1,3545 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1764
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1764 года со знаком M JP. Это серебряная монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 32895 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1400 USD. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • CoinsNB (1)
  • Heritage (1)
  • Silicua Coins (1)
Испания 1/2 реала 1764 M JP на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
1400 $
Цена в валюте аукциона 1400 USD
Испания 1/2 реала 1764 M JP на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Испания 1/2 реала 1764 M JP на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1764 M JP на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 1/2 реала 1764 M JP на аукционе Silicua Coins - December 4, 2019
Продавец Silicua Coins
Дата 4 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1764 M JP на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1764 M JP на аукционе Cayón - December 28, 2018
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1764 M JP на аукционе Aureo & Calicó - September 21, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1764 M JP на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1764 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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