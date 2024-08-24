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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 эскудо 1764 года M JP (Испания, Карл III)

Аверс монеты - 1/2 эскудо 1764 года M JP - цена золотой монеты - Испания, Карл III Реверс монеты - 1/2 эскудо 1764 года M JP - цена золотой монеты - Испания, Карл III

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 1,75 гр
  • Чистого золота (0,0506 oz) 1,575 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Карл III
  • Номинал 1/2 эскудо
  • Год 1764
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (54) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1764 года со знаком M JP. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1427 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 950 USD. Торги состоялись 7 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Испания 1/2 эскудо 1764 M JP на аукционе Cayón - July 17, 2024
Продавец Cayón
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
196 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Испания 1/2 эскудо 1764 M JP на аукционе Rio de la Plata - June 14, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность VF
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 220 USD
Испания 1/2 эскудо 1764 M JP на аукционе Sedwick - May 9, 2024
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1764 M JP на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1764 M JP на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1764 M JP на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1764 M JP на аукционе Heritage - March 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 марта 2023
Сохранность XF45 NGC
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Испания 1/2 эскудо 1764 M JP на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 24, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 24 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1764 M JP на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1764 M JP на аукционе Spink - December 13, 2022
Продавец Spink
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
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Испания 1/2 эскудо 1764 M JP на аукционе Heritage - October 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1764 M JP на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1764 M JP на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
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Испания 1/2 эскудо 1764 M JP на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1764 M JP на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1764 M JP на аукционе Cayón - December 22, 2021
Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1764 M JP на аукционе Aureo & Calicó - June 2, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1764 M JP на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1764 M JP на аукционе London Coins - December 5, 2020
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2020
Сохранность F
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Испания 1/2 эскудо 1764 M JP на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 эскудо 1764 M JP на аукционе Aureo & Calicó - February 13, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 эскудо 1764 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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