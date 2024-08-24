Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 эскудо 1764 года M JP (Испания, Карл III)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 1,75 гр
- Чистого золота (0,0506 oz) 1,575 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Карл III
- Номинал 1/2 эскудо
- Год 1764
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 эскудо 1764 года со знаком M JP. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1427 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 950 USD. Торги состоялись 7 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 30 марта 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 24 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Spink
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
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Продавец Heritage
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
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Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
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Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2020
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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Где продать?
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