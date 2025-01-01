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Шварцбург-ЗондерсгаузенПериод:1841-1870 1841-1870

Монеты Шварцбург-Зондерсгаузена 1858 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1858 A
Средняя цена110 $
Продажи
011
Аверс
Реверс
1/2 серебряных гроша 1858 A
Средняя цена95 $
Продажи
037

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1858 A
Средняя цена45 $
Продажи
019
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1858 A
Средняя цена95 $
Продажи
025
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