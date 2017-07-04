Шварцбург-ЗондерсгаузенПериод:1841-1870 1841-1870
1 серебряный грош 1858 года A (Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл II)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,220)
- Вес2,196 гр
- Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
- Диаметр19 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC150,000
Описание
- СтранаШварцбург-Зондерсгаузен
- ПериодГюнтер Фридрих Карл II
- Номинал1 серебряный грош
- Год1858
- ПравительГюнтер Фридрих Карл II (Князь Шварцбург-Зондерсгаузена)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Зондерсгаузенской монеты 1 серебряный грош 1858 года со знаком A. Это серебряная монета периода Гюнтера Фридриха Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 6921 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 750 EUR. Торги состоялись 4 июля 2017.
Сохранность
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