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Шварцбург-ЗондерсгаузенПериод:1841-1870 1841-1870

1 серебряный грош 1858 года A (Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл II)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1858 года A - цена серебряной монеты - Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл IIРеверс монеты - 1 серебряный грош 1858 года A - цена серебряной монеты - Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,220)
  • Вес2,196 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,4831 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC150,000

Описание

  • СтранаШварцбург-Зондерсгаузен
  • ПериодГюнтер Фридрих Карл II
  • Номинал1 серебряный грош
  • Год1858
  • ПравительГюнтер Фридрих Карл II (Князь Шварцбург-Зондерсгаузена)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Зондерсгаузенской монеты 1 серебряный грош 1858 года со знаком A. Это серебряная монета периода Гюнтера Фридриха Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 6921 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 750 EUR. Торги состоялись 4 июля 2017.

Сохранность
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1858 A на аукционе BERLINER MÜNZAUKTION - 27 апреля 2024
ПродавецBERLINER MÜNZAUKTION
Дата27 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1858 A на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьPROOF
Цена
330 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1858 A на аукционе Teutoburger - 9 декабря 2021
ПродавецTeutoburger
Дата9 декабря 2021
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1858 A на аукционе WAG - 16 февраля 2020
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2020
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1858 A на аукционе Künker - 9 октября 2019
ПродавецKünker
Дата9 октября 2019
СохранностьPROOF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1858 A на аукционе Aurea - 9 октября 2018
ПродавецAurea
Дата9 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1858 A на аукционе Künker - 5 июля 2017
ПродавецKünker
Дата5 июля 2017
СохранностьPROOF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1858 A на аукционе Grün - 13 мая 2015
ПродавецGrün
Дата13 мая 2015
СохранностьUNC
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1858 A на аукционе Höhn - 25 октября 2014
ПродавецHöhn
Дата25 октября 2014
СохранностьPROOF
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1858 A на аукционе Möller - 1 июня 2012
ПродавецMöller
Дата1 июня 2012
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1858 A на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьUNC
Цена
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