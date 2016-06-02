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Шварцбург-ЗондерсгаузенПериод:1841-1870 1841-1870

1 пфенниг 1858 года A (Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл II)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1858 года A - цена монеты - Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл IIРеверс монеты - 1 пфенниг 1858 года A - цена монеты - Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,4 - 1,6 гр
  • Диаметр17,5 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC360,000

Описание

  • СтранаШварцбург-Зондерсгаузен
  • ПериодГюнтер Фридрих Карл II
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1858
  • ПравительГюнтер Фридрих Карл II (Князь Шварцбург-Зондерсгаузена)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Зондерсгаузенской монеты 1 пфенниг 1858 года со знаком A. Это медная монета периода Гюнтера Фридриха Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 3641 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 500 EUR. Торги состоялись 2 июня 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 пфенниг 1858 A на аукционе Karamitsos - 10 декабря 2023
ПродавецKaramitsos
Дата10 декабря 2023
СохранностьMS64 RB NGC
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 пфенниг 1858 A на аукционе Zöttl - 4 декабря 2022
ПродавецZöttl
Дата4 декабря 2022
СохранностьVF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 19 EUR
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 пфенниг 1858 A на аукционе Gorny & Mosch - 8 ноября 2022
ПродавецGorny & Mosch
Дата8 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 пфенниг 1858 A на аукционе WAG - 9 октября 2022
ПродавецWAG
Дата9 октября 2022
СохранностьPROOF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 пфенниг 1858 A на аукционе Russiancoin - 28 апреля 2022
ПродавецRussiancoin
Дата28 апреля 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 пфенниг 1858 A на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 пфенниг 1858 A на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьPROOF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 пфенниг 1858 A на аукционе Zöttl - 15 января 2022
ПродавецZöttl
Дата15 января 2022
СохранностьVF
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 пфенниг 1858 A на аукционе Russiancoin - 2 сентября 2021
ПродавецRussiancoin
Дата2 сентября 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 пфенниг 1858 A на аукционе Russiancoin - 14 января 2021
ПродавецRussiancoin
Дата14 января 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 пфенниг 1858 A на аукционе Russiancoin - 23 июля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата23 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 пфенниг 1858 A на аукционе WAG - 15 марта 2020
ПродавецWAG
Дата15 марта 2020
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 пфенниг 1858 A на аукционе Russiancoin - 5 марта 2020
ПродавецRussiancoin
Дата5 марта 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 пфенниг 1858 A на аукционе Russiancoin - 12 декабря 2019
ПродавецRussiancoin
Дата12 декабря 2019
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 пфенниг 1858 A на аукционе Russiancoin - 19 сентября 2019
ПродавецRussiancoin
Дата19 сентября 2019
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 пфенниг 1858 A на аукционе Russiancoin - 30 мая 2019
ПродавецRussiancoin
Дата30 мая 2019
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 пфенниг 1858 A на аукционе Russiancoin - 16 мая 2019
ПродавецRussiancoin
Дата16 мая 2019
СохранностьНет оценки
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 пфенниг 1858 A на аукционе Künker - 9 мая 2019
ПродавецKünker
Дата9 мая 2019
СохранностьPROOF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 1 пфенниг 1858 A на аукционе WAG - 4 ноября 2018
ПродавецWAG
Дата4 ноября 2018
СохранностьAU
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 пфенниг 1858 A на аукционе WAG - 2 сентября 2018
ПродавецWAG
Дата2 сентября 2018
СохранностьUNC
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 1 пфенниг 1858 A на аукционе HIRSCH - 23 сентября 2016
ПродавецHIRSCH
Дата23 сентября 2016
СохранностьAU
Цена
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