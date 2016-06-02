Шварцбург-ЗондерсгаузенПериод:1841-1870 1841-1870
1 пфенниг 1858 года A (Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,4 - 1,6 гр
- Диаметр17,5 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC360,000
Описание
- СтранаШварцбург-Зондерсгаузен
- ПериодГюнтер Фридрих Карл II
- Номинал1 пфенниг
- Год1858
- ПравительГюнтер Фридрих Карл II (Князь Шварцбург-Зондерсгаузена)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Зондерсгаузенской монеты 1 пфенниг 1858 года со знаком A. Это медная монета периода Гюнтера Фридриха Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 3641 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 500 EUR. Торги состоялись 2 июня 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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