Шварцбург-ЗондерсгаузенПериод:1841-1870 1841-1870
1/2 серебряных гроша 1858 года A (Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл II)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,220)
- Вес1,098 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2416 гр
- Диаметр15 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC180,000
Описание
- СтранаШварцбург-Зондерсгаузен
- ПериодГюнтер Фридрих Карл II
- Номинал1/2 серебряных гроша
- Год1858
- ПравительГюнтер Фридрих Карл II (Князь Шварцбург-Зондерсгаузена)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Зондерсгаузенской монеты 1/2 серебряных гроша 1858 года со знаком A. Это серебряная монета периода Гюнтера Фридриха Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 36684 проданному на аукционе Heritage Auctions за 353 USD. Торги состоялись 17 января 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
12
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