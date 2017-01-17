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Шварцбург-ЗондерсгаузенПериод:1841-1870 1841-1870

1/2 серебряных гроша 1858 года A (Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл II)

Аверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1858 года A - цена серебряной монеты - Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл IIРеверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1858 года A - цена серебряной монеты - Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл II

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,220)
  • Вес1,098 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2416 гр
  • Диаметр15 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC180,000

Описание

  • СтранаШварцбург-Зондерсгаузен
  • ПериодГюнтер Фридрих Карл II
  • Номинал1/2 серебряных гроша
  • Год1858
  • ПравительГюнтер Фридрих Карл II (Князь Шварцбург-Зондерсгаузена)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Зондерсгаузенской монеты 1/2 серебряных гроша 1858 года со знаком A. Это серебряная монета периода Гюнтера Фридриха Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 36684 проданному на аукционе Heritage Auctions за 353 USD. Торги состоялись 17 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Шварцбург-Зондерсгаузен 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - 1 декабря 2024
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата1 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе Rare Coins - 6 января 2024
ПродавецRare Coins
Дата6 января 2024
СохранностьXF
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе Sonntag - 7 декабря 2023
ПродавецSonntag
Дата7 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 23 EUR
Шварцбург-Зондерсгаузен 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе BAC - 5 октября 2022
ПродавецBAC
Дата5 октября 2022
СохранностьXF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Шварцбург-Зондерсгаузен 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе BAC - 11 мая 2022
ПродавецBAC
Дата11 мая 2022
СохранностьXF
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе BAC - 15 декабря 2021
ПродавецBAC
Дата15 декабря 2021
СохранностьXF
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе BAC - 16 июня 2021
ПродавецBAC
Дата16 июня 2021
СохранностьXF
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе BAC - 16 декабря 2020
ПродавецBAC
Дата16 декабря 2020
СохранностьXF
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе Höhn - 14 ноября 2020
ПродавецHöhn
Дата14 ноября 2020
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе Künker - 13 августа 2020
ПродавецKünker
Дата13 августа 2020
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе BAC - 28 мая 2020
ПродавецBAC
Дата28 мая 2020
СохранностьXF
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе BAC - 31 октября 2019
ПродавецBAC
Дата31 октября 2019
СохранностьXF
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе WAG - 6 октября 2019
ПродавецWAG
Дата6 октября 2019
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе BAC - 26 февраля 2019
ПродавецBAC
Дата26 февраля 2019
СохранностьXF
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе BAC - 5 июня 2018
ПродавецBAC
Дата5 июня 2018
СохранностьXF
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе Höhn - 14 апреля 2018
ПродавецHöhn
Дата14 апреля 2018
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе BAC - 26 октября 2017
ПродавецBAC
Дата26 октября 2017
СохранностьXF
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе BAC - 5 сентября 2017
ПродавецBAC
Дата5 сентября 2017
СохранностьXF
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе Heritage - 18 января 2017
Шварцбург-Зондерсгаузен 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе Heritage - 18 января 2017
ПродавецHeritage
Дата18 января 2017
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 1/2 серебряных гроша 1858 A на аукционе BAC - 16 декабря 2016
ПродавецBAC
Дата16 декабря 2016
СохранностьXF
Цена
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