Шварцбург-ЗондерсгаузенПериод:1841-1870 1841-1870
3 пфеннига 1858 года A (Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес4,4 - 4,7 гр
- Диаметр24 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC360,000
Описание
- СтранаШварцбург-Зондерсгаузен
- ПериодГюнтер Фридрих Карл II
- Номинал3 пфеннига
- Год1858
- ПравительГюнтер Фридрих Карл II (Князь Шварцбург-Зондерсгаузена)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Зондерсгаузенской монеты 3 пфеннига 1858 года со знаком A. Это медная монета периода Гюнтера Фридриха Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 2258 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 300 EUR. Торги состоялись 1 марта 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Где продать?
Для продажи 3 пфеннига 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы