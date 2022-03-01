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Шварцбург-ЗондерсгаузенПериод:1841-1870 1841-1870

3 пфеннига 1858 года A (Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл II)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1858 года A - цена монеты - Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл IIРеверс монеты - 3 пфеннига 1858 года A - цена монеты - Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,4 - 4,7 гр
  • Диаметр24 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC360,000

Описание

  • СтранаШварцбург-Зондерсгаузен
  • ПериодГюнтер Фридрих Карл II
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1858
  • ПравительГюнтер Фридрих Карл II (Князь Шварцбург-Зондерсгаузена)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Зондерсгаузенской монеты 3 пфеннига 1858 года со знаком A. Это медная монета периода Гюнтера Фридриха Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 2258 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 300 EUR. Торги состоялись 1 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1858 A на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1858 A на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьXF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 120 CZK
Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1858 A на аукционе Aurea - 11 апреля 2024
ПродавецAurea
Дата11 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 320 CZK
Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1858 A на аукционе Russiancoin - 28 апреля 2022
ПродавецRussiancoin
Дата28 апреля 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1858 A на аукционе Teutoburger - 3 марта 2022
ПродавецTeutoburger
Дата3 марта 2022
СохранностьPF64 RB PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1858 A на аукционе Russiancoin - 2 сентября 2021
ПродавецRussiancoin
Дата2 сентября 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1858 A на аукционе Russiancoin - 8 апреля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата8 апреля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1858 A на аукционе Russiancoin - 20 августа 2020
ПродавецRussiancoin
Дата20 августа 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1858 A на аукционе Russiancoin - 19 марта 2020
ПродавецRussiancoin
Дата19 марта 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1858 A на аукционе Russiancoin - 22 августа 2019
ПродавецRussiancoin
Дата22 августа 2019
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1858 A на аукционе Russiancoin - 16 мая 2019
ПродавецRussiancoin
Дата16 мая 2019
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1858 A на аукционе Heritage - 24 марта 2019
Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1858 A на аукционе Heritage - 24 марта 2019
ПродавецHeritage
Дата24 марта 2019
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1858 A на аукционе WAG - 10 марта 2019
ПродавецWAG
Дата10 марта 2019
СохранностьНет оценки NGC
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1858 A на аукционе Teutoburger - 26 мая 2018
ПродавецTeutoburger
Дата26 мая 2018
СохранностьPROOF
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1858 A на аукционе Teutoburger - 24 февраля 2018
ПродавецTeutoburger
Дата24 февраля 2018
СохранностьPROOF
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1858 A на аукционе Heritage - 17 января 2018
Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1858 A на аукционе Heritage - 17 января 2018
ПродавецHeritage
Дата17 января 2018
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1858 A на аукционе Grün - 15 ноября 2017
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2017
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1858 A на аукционе Grün - 9 ноября 2016
ПродавецGrün
Дата9 ноября 2016
СохранностьUNC
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1858 A на аукционе Grün - 18 ноября 2015
ПродавецGrün
Дата18 ноября 2015
СохранностьUNC
Цена
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Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1858 A на аукционе WAG - 12 апреля 2015
ПродавецWAG
Дата12 апреля 2015
СохранностьAU
Цена
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