flag
Шварцбург-ЗондерсгаузенПериод:1841-1870 1841-1870

Монеты Шварцбург-Зондерсгаузена 1846 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1846 A
Средняя цена65 $
Продажи
09
Аверс
Реверс
1/2 серебряных гроша 1846 A
Средняя цена75 $
Продажи
05

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1846 A
Средняя цена15 $
Продажи
011
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1846 A
Средняя цена25 $
Продажи
011
Категория
Год
Поиск