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Шварцбург-Зондерсгаузен
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1841-1870
1841-1870
Гюнтер Фридрих Карл II
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1846
Монеты Шварцбург-Зондерсгаузена 1846 года
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Серебряные монеты
1 серебряный грош 1846 A
Средняя цена
65 $
Продажи
0
9
1/2 серебряных гроша 1846 A
Средняя цена
75 $
Продажи
0
5
Медные монеты
3 пфеннига 1846 A
Средняя цена
15 $
Продажи
0
11
1 пфенниг 1846 A
Средняя цена
25 $
Продажи
0
11
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