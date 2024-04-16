flag
Шварцбург-ЗондерсгаузенПериод:1841-1870 1841-1870

1 пфенниг 1846 года A (Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл II)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1846 года A - цена монеты - Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл IIРеверс монеты - 1 пфенниг 1846 года A - цена монеты - Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,4 - 1,6 гр
  • Диаметр17,5 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,612,584

Описание

  • СтранаШварцбург-Зондерсгаузен
  • ПериодГюнтер Фридрих Карл II
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1846
  • ПравительГюнтер Фридрих Карл II (Князь Шварцбург-Зондерсгаузена)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Зондерсгаузенской монеты 1 пфенниг 1846 года со знаком A. Это медная монета периода Гюнтера Фридриха Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 3014 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 80 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2024.

Сохранность
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 пфенниг 1846 A на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 пфенниг 1846 A на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьVF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 100 CZK
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 пфенниг 1846 A на аукционе Höhn - 19 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата19 апреля 2024
СохранностьUNC
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 пфенниг 1846 A на аукционе Russiancoin - 8 декабря 2022
ПродавецRussiancoin
Дата8 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 пфенниг 1846 A на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 пфенниг 1846 A на аукционе Russiancoin - 27 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 пфенниг 1846 A на аукционе Zöttl - 15 января 2022
ПродавецZöttl
Дата15 января 2022
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 пфенниг 1846 A на аукционе Aureo & Calicó - 14 декабря 2021
ПродавецAureo & Calicó
Дата14 декабря 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 пфенниг 1846 A на аукционе Russiancoin - 22 июля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата22 июля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 пфенниг 1846 A на аукционе Russiancoin - 24 декабря 2020
ПродавецRussiancoin
Дата24 декабря 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 пфенниг 1846 A на аукционе Russiancoin - 9 июля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата9 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 пфенниг 1846 A на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Шварцбург-ЗондерсгаузенаКаталог монет Гюнтера Фридриха Карла IIМонеты Шварцбург-Зондерсгаузена 1846 годаВсе Шварцбург-Зондерсгаузенские монетыШварцбург-Зондерсгаузенские медные монетыШварцбург-Зондерсгаузенские монеты номиналом 1 пфеннигНумизматические аукционы