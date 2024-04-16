Шварцбург-ЗондерсгаузенПериод:1841-1870 1841-1870
1 пфенниг 1846 года A (Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,4 - 1,6 гр
- Диаметр17,5 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC1,612,584
Описание
- СтранаШварцбург-Зондерсгаузен
- ПериодГюнтер Фридрих Карл II
- Номинал1 пфенниг
- Год1846
- ПравительГюнтер Фридрих Карл II (Князь Шварцбург-Зондерсгаузена)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Зондерсгаузенской монеты 1 пфенниг 1846 года со знаком A. Это медная монета периода Гюнтера Фридриха Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 3014 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 80 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2024.
Сохранность
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