Шварцбург-ЗондерсгаузенПериод:1841-1870 1841-1870
1/2 серебряных гроша 1846 года A (Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл II)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,222)
- Вес1,096 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2433 гр
- Диаметр15 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC656,680
Описание
- СтранаШварцбург-Зондерсгаузен
- ПериодГюнтер Фридрих Карл II
- Номинал1/2 серебряных гроша
- Год1846
- ПравительГюнтер Фридрих Карл II (Князь Шварцбург-Зондерсгаузена)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Зондерсгаузенской монеты 1/2 серебряных гроша 1846 года со знаком A. Это серебряная монета периода Гюнтера Фридриха Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 62089 проданному на аукционе Heritage Auctions за 235 USD. Торги состоялись 25 октября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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