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Шварцбург-ЗондерсгаузенПериод:1841-1870 1841-1870

1/2 серебряных гроша 1846 года A (Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл II)

Аверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1846 года A - цена серебряной монеты - Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл IIРеверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1846 года A - цена серебряной монеты - Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,222)
  • Вес1,096 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2433 гр
  • Диаметр15 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC656,680

Описание

  • СтранаШварцбург-Зондерсгаузен
  • ПериодГюнтер Фридрих Карл II
  • Номинал1/2 серебряных гроша
  • Год1846
  • ПравительГюнтер Фридрих Карл II (Князь Шварцбург-Зондерсгаузена)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Зондерсгаузенской монеты 1/2 серебряных гроша 1846 года со знаком A. Это серебряная монета периода Гюнтера Фридриха Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 62089 проданному на аукционе Heritage Auctions за 235 USD. Торги состоялись 25 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Шварцбург-Зондерсгаузен 1/2 серебряных гроша 1846 A на аукционе Katz - 16 декабря 2024
ПродавецKatz
Дата16 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Шварцбург-Зондерсгаузен 1/2 серебряных гроша 1846 A на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьAU
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Шварцбург-Зондерсгаузен 1/2 серебряных гроша 1846 A на аукционе Grün - 18 ноября 2015
ПродавецGrün
Дата18 ноября 2015
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 1/2 серебряных гроша 1846 A на аукционе Heritage - 25 октября 2012
Шварцбург-Зондерсгаузен 1/2 серебряных гроша 1846 A на аукционе Heritage - 25 октября 2012
ПродавецHeritage
Дата25 октября 2012
СохранностьMS68 PCGS
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 1/2 серебряных гроша 1846 A на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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