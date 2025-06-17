Шварцбург-ЗондерсгаузенПериод:1841-1870 1841-1870
1 серебряный грош 1846 года A (Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл II)
Фотография: Münzen & Medaillen GmbH
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,222)
- Вес2,192 гр
- Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
- Диаметр19 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC584,481
Описание
- СтранаШварцбург-Зондерсгаузен
- ПериодГюнтер Фридрих Карл II
- Номинал1 серебряный грош
- Год1846
- ПравительГюнтер Фридрих Карл II (Князь Шварцбург-Зондерсгаузена)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Зондерсгаузенской монеты 1 серебряный грош 1846 года со знаком A. Это серебряная монета периода Гюнтера Фридриха Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1388 проданному на аукционе Münzen & Medaillen GmbH за 120 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2018.
Сохранность
ПродавецAphrodite Art Coins
Дата3 февраля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
ПродавецAphrodite Art Coins
Дата26 мая 2024
СохранностьНет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Где продать?
Для продажи 1 серебряный грош 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы