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Шварцбург-ЗондерсгаузенПериод:1841-1870 1841-1870

1 серебряный грош 1846 года A (Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл II)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1846 года A - цена серебряной монеты - Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл IIРеверс монеты - 1 серебряный грош 1846 года A - цена серебряной монеты - Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл II

Фотография: Münzen & Medaillen GmbH

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,222)
  • Вес2,192 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC584,481

Описание

  • СтранаШварцбург-Зондерсгаузен
  • ПериодГюнтер Фридрих Карл II
  • Номинал1 серебряный грош
  • Год1846
  • ПравительГюнтер Фридрих Карл II (Князь Шварцбург-Зондерсгаузена)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Зондерсгаузенской монеты 1 серебряный грош 1846 года со знаком A. Это серебряная монета периода Гюнтера Фридриха Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1388 проданному на аукционе Münzen & Medaillen GmbH за 120 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2018.

Сохранность
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1846 A на аукционе Aphrodite Art Coins - 3 февраля 2025
ПродавецAphrodite Art Coins
Дата3 февраля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 EUR
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1846 A на аукционе Aphrodite Art Coins - 26 мая 2024
ПродавецAphrodite Art Coins
Дата26 мая 2024
СохранностьНет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1846 A на аукционе Katz - 18 апреля 2021
ПродавецKatz
Дата18 апреля 2021
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1846 A на аукционе Künker - 13 августа 2020
ПродавецKünker
Дата13 августа 2020
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1846 A на аукционе Höhn - 2 ноября 2019
ПродавецHöhn
Дата2 ноября 2019
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1846 A на аукционе WAG - 6 октября 2019
ПродавецWAG
Дата6 октября 2019
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1846 A на аукционе Münzen & Medaillen - 15 февраля 2018
ПродавецMünzen & Medaillen
Дата15 февраля 2018
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1846 A на аукционе Höhn - 27 мая 2017
ПродавецHöhn
Дата27 мая 2017
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Зондерсгаузен 1 серебряный грош 1846 A на аукционе Künker - 11 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата11 февраля 2016
СохранностьAU
Цена
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