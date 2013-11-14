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Шварцбург-ЗондерсгаузенПериод:1841-1870 1841-1870

3 пфеннига 1846 года A (Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл II)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1846 года A - цена монеты - Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл IIРеверс монеты - 3 пфеннига 1846 года A - цена монеты - Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл II

Фотография: Auktionen Frühwald

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,4 - 4,7 гр
  • Диаметр24 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC681,760

Описание

  • СтранаШварцбург-Зондерсгаузен
  • ПериодГюнтер Фридрих Карл II
  • Номинал3 пфеннига
  • Год1846
  • ПравительГюнтер Фридрих Карл II (Князь Шварцбург-Зондерсгаузена)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Зондерсгаузенской монеты 3 пфеннига 1846 года со знаком A. Это медная монета периода Гюнтера Фридриха Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 3375 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 80 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1846 A на аукционе Russiancoin - 9 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 ноября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1846 A на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1846 A на аукционе Russiancoin - 8 декабря 2022
ПродавецRussiancoin
Дата8 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1846 A на аукционе Russiancoin - 27 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1846 A на аукционе Russiancoin - 22 июля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата22 июля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1846 A на аукционе Frühwald - 4 июля 2021
ПродавецFrühwald
Дата4 июля 2021
СохранностьXF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1846 A на аукционе Russiancoin - 24 декабря 2020
ПродавецRussiancoin
Дата24 декабря 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1846 A на аукционе Russiancoin - 9 июля 2020
ПродавецRussiancoin
Дата9 июля 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1846 A на аукционе Emporium Hamburg - 18 ноября 2017
ПродавецEmporium Hamburg
Дата18 ноября 2017
СохранностьXF
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1846 A на аукционе Höhn - 2 августа 2015
ПродавецHöhn
Дата2 августа 2015
СохранностьVF
Цена
Шварцбург-Зондерсгаузен 3 пфеннига 1846 A на аукционе Höhn - 1 марта 2015
ПродавецHöhn
Дата1 марта 2015
СохранностьVF
Цена

Где продать?

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