Шварцбург-ЗондерсгаузенПериод:1841-1870 1841-1870
3 пфеннига 1846 года A (Шварцбург-Зондерсгаузен, Гюнтер Фридрих Карл II)
Фотография: Auktionen Frühwald
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес4,4 - 4,7 гр
- Диаметр24 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC681,760
Описание
- СтранаШварцбург-Зондерсгаузен
- ПериодГюнтер Фридрих Карл II
- Номинал3 пфеннига
- Год1846
- ПравительГюнтер Фридрих Карл II (Князь Шварцбург-Зондерсгаузена)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Зондерсгаузенской монеты 3 пфеннига 1846 года со знаком A. Это медная монета периода Гюнтера Фридриха Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 3375 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 80 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
Где продать?
Для продажи 3 пфеннига 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы