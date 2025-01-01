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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

Монеты Шварцбург-Рудольштадт 1840 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
6 крейцеров 1840
Средняя цена520 $
Продажи
010
Аверс
Реверс
3 крейцера 1840
Средняя цена130 $
Продажи
05

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1840
Средняя цена65 $
Продажи
08
Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1840
Средняя цена45 $
Продажи
02
Аверс
Реверс
1/8 крейцера 1840
Средняя цена50 $
Продажи
015
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