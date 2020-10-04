Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868
1/8 крейцера 1840 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес0,56 - 0,71 гр
- Диаметр13 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC24,000
Описание
- СтранаШварцбург-Рудольштадт
- ПериодФридрих Гюнтер
- Номинал1/8 крейцера
- Год1840
- ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 1/8 крейцера 1840 года. Это медная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 1100 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1000 EUR. Торги состоялись 4 октября 2020.
Сохранность
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