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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

1/8 крейцера 1840 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - 1/8 крейцера 1840 года - цена монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - 1/8 крейцера 1840 года - цена монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес0,56 - 0,71 гр
  • Диаметр13 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC24,000

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • Номинал1/8 крейцера
  • Год1840
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 1/8 крейцера 1840 года. Это медная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 1100 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1000 EUR. Торги состоялись 4 октября 2020.

Сохранность
Шварцбург-Рудольштадт 1/8 крейцера 1840 на аукционе Höhn - 22 мая 2025
ПродавецHöhn
Дата22 мая 2025
СохранностьUNC
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1/8 крейцера 1840 на аукционе Höhn - 19 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата19 апреля 2024
СохранностьUNC
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1/8 крейцера 1840 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 1/8 крейцера 1840 на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 3200 RUB
Шварцбург-Рудольштадт 1/8 крейцера 1840 на аукционе WAG - 10 мая 2020
ПродавецWAG
Дата10 мая 2020
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Рудольштадт 1/8 крейцера 1840 на аукционе WAG - 12 января 2020
ПродавецWAG
Дата12 января 2020
СохранностьAU
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1/8 крейцера 1840 на аукционе Russiancoin - 16 мая 2019
ПродавецRussiancoin
Дата16 мая 2019
СохранностьНет оценки
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Рудольштадт 1/8 крейцера 1840 на аукционе WAG - 10 марта 2019
ПродавецWAG
Дата10 марта 2019
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1/8 крейцера 1840 на аукционе WAG - 10 февраля 2019
ПродавецWAG
Дата10 февраля 2019
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1/8 крейцера 1840 на аукционе WAG - 5 ноября 2017
ПродавецWAG
Дата5 ноября 2017
СохранностьXF
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1/8 крейцера 1840 на аукционе Höhn - 4 июня 2016
ПродавецHöhn
Дата4 июня 2016
СохранностьUNC
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1/8 крейцера 1840 на аукционе Sonntag - 3 июня 2014
ПродавецSonntag
Дата3 июня 2014
СохранностьAU
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1/8 крейцера 1840 на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1/8 крейцера 1840 на аукционе Möller - 20 ноября 2012
ПродавецMöller
Дата20 ноября 2012
СохранностьUNC
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1/8 крейцера 1840 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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