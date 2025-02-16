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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

1 крейцер 1840 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - 1 крейцер 1840 года - цена монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - 1 крейцер 1840 года - цена монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Leipziger Münzhandlung und Auktion Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,86 - 5,12 гр
  • Диаметр24 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC480,000

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • Номинал1 крейцер
  • Год1840
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 1 крейцер 1840 года. Это медная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 885 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 210 EUR. Торги состоялись 16 февраля 2025.

Сохранность
Шварцбург-Рудольштадт 1 крейцер 1840 на аукционе WAG - 16 февраля 2025
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2025
СохранностьAU
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 1 крейцер 1840 на аукционе Höhn - 19 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата19 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 1 крейцер 1840 на аукционе CNG - 3 января 2024
ПродавецCNG
Дата3 января 2024
СохранностьAU
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 1 крейцер 1840 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Шварцбург-Рудольштадт 1 крейцер 1840 на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 крейцер 1840 на аукционе WAG - 2 декабря 2018
ПродавецWAG
Дата2 декабря 2018
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 крейцер 1840 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 1 крейцер 1840 на аукционе Künker - 24 сентября 2003
ПродавецKünker
Дата24 сентября 2003
СохранностьUNC
Цена
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Где продать?

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