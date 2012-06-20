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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

6 крейцеров 1840 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1840 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - 6 крейцеров 1840 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,333)
  • Вес2,598 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
  • Диаметр20 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC164,500

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1840
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 6 крейцеров 1840 года. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 5286 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1840 на аукционе Stephen Album - 2 декабря 2024
ПродавецStephen Album
Дата2 декабря 2024
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1840 на аукционе Sonntag - 6 июня 2023
ПродавецSonntag
Дата6 июня 2023
СохранностьUNC
Цена
295 $
Цена в валюте аукциона 275 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1840 на аукционе Höhn - 19 ноября 2021
ПродавецHöhn
Дата19 ноября 2021
СохранностьUNC
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1840 на аукционе WAG - 7 апреля 2019
ПродавецWAG
Дата7 апреля 2019
СохранностьAU
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1840 на аукционе Grün - 18 ноября 2015
ПродавецGrün
Дата18 ноября 2015
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1840 на аукционе WAG - 8 февраля 2015
ПродавецWAG
Дата8 февраля 2015
СохранностьVF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1840 на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1840 на аукционе Künker - 21 июня 2012
ПродавецKünker
Дата21 июня 2012
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1840 на аукционе Busso Peus - 29 апреля 2011
ПродавецBusso Peus
Дата29 апреля 2011
СохранностьXF
Цена
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Шварцбург-Рудольштадт 6 крейцеров 1840 на аукционе Künker - 19 июня 2000
ПродавецKünker
Дата19 июня 2000
СохранностьAU
Цена
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