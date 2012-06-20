Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868
6 крейцеров 1840 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,333)
- Вес2,598 гр
- Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
- Диаметр20 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC164,500
Описание
- СтранаШварцбург-Рудольштадт
- ПериодФридрих Гюнтер
- Номинал6 крейцеров
- Год1840
- ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
- Монетный дворЗаальфельд
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 6 крейцеров 1840 года. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 5286 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецStephen Album
Дата2 декабря 2024
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Где продать?
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