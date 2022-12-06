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Шварцбург-РудольштадтПериод:1808-1868 1808-1868

3 крейцера 1840 года (Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер)

Аверс монеты - 3 крейцера 1840 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих ГюнтерРеверс монеты - 3 крейцера 1840 года - цена серебряной монеты - Шварцбург-Рудольштадт, Фридрих Гюнтер

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,333)
  • Вес1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
  • Диаметр18 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC155,000

Описание

  • СтранаШварцбург-Рудольштадт
  • ПериодФридрих Гюнтер
  • Номинал3 крейцера
  • Год1840
  • ПравительФридрих Гюнтер (Князь Шварцбург-Рудольштадта)
  • Монетный дворЗаальфельд
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Шварцбург-Рудольштадтской монеты 3 крейцера 1840 года. Это серебряная монета периода Фридриха Гюнтера. Рекорд цены принадлежит лоту 5497 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 200 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2022.

Сохранность
Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1840 на аукционе Teutoburger - 9 декабря 2022
ПродавецTeutoburger
Дата9 декабря 2022
СохранностьAU
Цена
211 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1840 на аукционе Höhn - 9 февраля 2017
ПродавецHöhn
Дата9 февраля 2017
СохранностьXF
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1840 на аукционе WAG - 6 декабря 2015
ПродавецWAG
Дата6 декабря 2015
СохранностьAU
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1840 на аукционе Teutoburger - 30 ноября 2013
ПродавецTeutoburger
Дата30 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
Шварцбург-Рудольштадт 3 крейцера 1840 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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